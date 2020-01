Ford Fiesta als Hauptgewinn

Hockenheim.Ein Jahr kostenlos bei Globus einkaufen, einen Reisegutschein oder einen Ford Fiesta gewinnen – mit der Globus-Kundenkarte haben Kunden des Hockenheimer Einkaufmarktes vom Montag, 6. Januar, bis Samstag, 29. Februar, die Chance auf eine Vielzahl an Preisen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

„Das neue Jahr möchten wir bei Globus zum Anlass nehmen unsere Kunden auch weiterhin mit Spitzenleistungen und gutem Service zu begeistern“, sagt Peter Wessalowski, Geschäftsleiter im Globus Hockenheim. „Jeden Tag freuen wir uns über die vielen interessanten menschlichen Begegnungen und fühlen uns ganz besonders mit Hockenheim und der Region verbunden. Dafür möchten wir Danke sagen und blicken schon mit Vorfreude auf das Neue Jahr.“

Karte zeigen und Code freirubbeln

Kunden, die ihre Globus-Kundenkarte im Aktionszeitraum bei ihrem Einkauf an der Kasse vorzeigen, haben die Chance auf attraktive Preise. Vom 6. Januar bis 29. Februar erhält jeder Kunde, der bei einem Einkauf von über 50 Euro in einem der 46 Märkte seine Kundenkarte an der Kasse bereit hält, ein Rubbellos und damit einen Online-Gewinncode. Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss der Kunde insgesamt drei Online-Gewinncodes unter www.globus.de/jahresstart-gewinnspiel registrieren. Direkt nach der Eingabe erfährt er dann ob er gewonnen hat. Die Teilnahme ist bis zum Samstag, 29. Februar, um 24 Uhr möglich.

Zu gewinnen gibt es zwei Ford Fiestas, drei Mal je einen 5000-Euro-Reisegutschein und acht Mal die Chance, ein Jahr lang im Wert von 300 Euro im Monat bei Globus einzukaufen. Weiter haben die Kunden in ihrem jeweiligen Markt die Chance auf je eine Kitchenaid-Küchenmaschine, einen von zwei Fitness Trackern oder einen garantierten Gewinn eines 25 Prozent-Rabattcoupons auf einen Nonfood-Artikel.

Wer noch keine Globus-Kundenkarte besitzt, kann sich ganz einfach an der Information im Einkaufszentrum für das Kundenbindungsprogramm registrieren lassen, so die Pressemitteilung. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 03.01.2020