Forst diente als Jagdrevier des Adels

„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus …“ Mit diesem Lied wird der Wonnemonat Mai begrüßt und eine Mai-Tour ist angesagt. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß geht es hinaus in Wald und Flur, auch in Corona-Zeiten, wenngleich im engsten Familienkreis. Der Hardtwald ist für die Mai-Tour schon immer ein beliebtes Ziel gewesen. Als „königlicher Forst“ war die „Schwetzinger Hardt“ allerdings kein Ausflugsziel, sondern Jagdrevier des Adels.

Nach der „Pfälzer Fehde“, der Schlacht von Seckenheim zwischen dem Speyerer Bischof und dem Pfalzgrafen im Jahr 1462, ging die „Schwetzinger Hardt“ an den Pfalzgrafen. Dadurch wurde sie kurpfälzisch und später badisch. Die Waldflurnamen und Wegbezeichnungen erinnern an die Geschichte des Waldes beziehungsweise an seine frühere Nutzung.

Nutzung der Bauern als Weide

Am südwestlichen Rand der Hockenheimer Gemarkung stoßen wir auf den Flurnamen „Dänisches Lager“. Er erinnert an die 1734 in Hockenheim lagernden Dänen, die im Dienste Prinz Eugens standen und gegen die Franzosen kämpften. Die Namen „Saubusch“ und „Schaftrieb“ verweisen auf die Nutzung des Waldes durch die Hockenheimer Bauern als Weide. Der frühere Waldfestplatz, den alten Hockenheimern bekannt als „Schinnershütt“, lässt eine Art Abdeckerei vermuten.

Bevor Hockenheim 1961 ein eigenes Schwimmbad erhalten hatte, badeten die Hockenheimer nicht nur in der „Schließ“, sondern fuhren nach Schwetzingen, Speyer, Leimen oder Walldorf zum Schwimmen. Der Besuch des Walldorfer Waldschwimmbads, ein ehemaliger Baggersee, erfolgte mit dem Fahrrad, denn es gab keine direkten öffentlichen Verkehrsmittel nach Walldorf. Die kürzeste Verbindung ist heute noch das sogenannte „Sandhäuser Pädel“, das heute beim „Conti-Kreisel“ beginnt und über den „Radbuckel“ in Richtung Walldorf führt. Der „Radbuckel“, eine verhältnismäßig hohe Düne im Hockenheimer Teil der „Schwetzinger Hardt“, könnte eine alte Gerichtsstätte gewesen sein, wo die Verbrecher auf das Rad geflochten wurden.

Südlich des Radbuckels finden wir den Flurnamen „Kartoffelacker“. Ernst Brauch weiß darüber zu berichten, dass dieses Flurstück 1799 von den Franzosen niedergebrannt worden war. Der damalige Schultheiß Isaac Hofmann habe dann 1801 veranlasst, dass denjenigen Bürgern Hockenheims, die beim Löschen mitgewirkt hatten, dieses Gebiet zum Anbauen von Kartoffeln und Korn überlassen wurde.

Grundmauern freigelegt

„Lercheneck“ und „Birkensuhl“ weisen auf die in früheren Zeiten angetroffene Vogelart beziehungsweise auf den früheren Baumbestand hin. Mitten in der Rennstrecke findet man die Waldflur „Schönhausen“ mit der dazugehörigen Suhl. Vor einigen Jahren wurden hier bei einem Sturm die Grundmauern eines Hauses freigelegt. Ob es sich hier wohl um das Haus des „Jägers aus Kurpfalz“ handelt? Spekulationen müssen an dieser Stelle erlaubt sein.

Der „Fuhrmannsweg“ war die direkte Verbindung nach Oftersheim und Schwetzingen, als es die heutige B36/B39 noch nicht gegeben hatte. Er endet heute nördlich des Motodroms am „Ketscher Weg“. Von hier ab verläuft der „Ameisenweg“, der an den „Ameisenkrieg“ erinnert. Im Jahr 1952 hatte das Forstzoologische Institut der Universität Freiburg einen Versuch unter anderem mit Ameisenkolonien im Hockenheimer Wald gestartet. Dieser Versuch wurde aber zum Problem, als die Hockenheimer in den 1960er-Jahren den alten Hockenheimring in ein Motodrom umbauen wollten. Die Freiburger sahen ihre Forschung gefährdet und die Hockenheimer den Bau des Motodroms. So kam es zum schriftlich geführten „Ameisenkrieg“, der dann doch friedlich endete. Zur Erinnerung an die forstwirtschaftliche Bedeutung der Ameise wurde der Weg entlang des betreffenden eingezäunten Waldstücks „Ameisenweg“ genannt.

Zwischen Speyer und Heidelberg

Auf der südwestlichen Seite der Rennstrecke verläuft die „Alte Speyerer Straße“, eine ehemalige Römerstraße und Poststraße, die Heidelberg mit Speyer verband. Die Verlängerung bildet die heutige Heidelberger Straße. Interessant ist, dass in einem alten Hockenheimer Bebauungsplan aus dem Jahr 1871 die heutige Karlsruher Straße als „Straße nach Speyer“ eingezeichnet ist. Auch hier hat die neuere Geschichte zu neuen Wegbezeichnungen geführt.

Am „Conti-Kreisel“ beginnt der „Amiweg“ und endet am Ketscher Weg. Im kurpfälzer Sprachgebrauch wird mit „Ami“ nicht wie im Französischen ein Freund, sondern ein Amerikaner bezeichnet. Die Amerikaner hielten in diesem Waldstück nach dem Krieg ihre Manöver ab. So kam der Weg zu seinem Namen, also ein Relikt der Neuzeit.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 12.05.2020