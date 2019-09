Fragen der Gerechtigkeit im Fokus

Professor Dr. Jutta Allmendinger hält am Freitag, 11. Oktober, um 17 Uhr einen Vortrag im Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium. Dieser ist Teil der Vortragsreihe, den ehemalige Gauß-Absolventen veranstalten.

Dr. Allmendinger ist seit 2007 Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität Berlin. Sie hat nach Ihrem Diplom an der Universität Mannheim ihre Studien in Amerika fortgesetzt und an der renommierten Harvard-Universität mit der Promotion abgeschlossen. Vor ihrer Tätigkeit als Präsidentin am WZB begleitete sie in München eine Professur und war in Nürnberg Direktorin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) tätig.

Zu Ihren Forschungsschwerpunkten gehören Aspekte von Arbeitsmarkt, Sozialpolitik und Sozialer Ungleichheit. Außerdem beschäftigt sie sich mit der Soziologie des Lebensverlaufs. Im Fokus ihrer wissenschaftlichen Arbeit stehen dabei auch Fragen der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch innerhalb der Familie. Explizit setzt sie sich für Aufstiegschancen von Frauen ein, die sie durch die gesellschaftlichen Verhältnisse noch immer benachteiligt und von Altersarmut bedroht sieht. Dr. Allmendinger hat zu vielen Themen Fundiertes zu sagen und wird als international anerkannte Wissenschaftlerin in Politik und Öffentlichkeit gerne gehört.

In Hockenheim wird sie zu einem nicht nur in unserer Gesellschaft aktuellen Thema sprechen: „Die Vertrauensfrage. Wie wir neuen Zusammenhalt in der Gesellschaft aufbauen.“ Die Schule und die Gauß-Freunde freuen sich, dass die Referentin eigens aus Berlin an ihre ehemalige Schule zu diesem Vortrag anreist. Alle Interessierten sind zu dieser Veranstaltung eingeladen. zg

