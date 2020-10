Fraktion diskutiert Ratsthemen

Die SPD-Gemeinderatsfraktion lädt am Montag, 19. Oktober, ab 18 Uhr alle interessierten Bürger zur Fraktionssitzung in den kleinen Sitzungssaal des Rathauses ein. Die Besucher werden gebeten, sich vorab bei Marina Nottbohm anzumelden, Telefon 06205/18 85 58 oder per E-Mail marina@nottbohm.net Nach der Vorbereitung des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung stehen die SPD-Stadträte für Fragen zur Verfügung.

Anschließend, gegen 20 Uhr, findet die nächste Sitzung des Vorstands der SPD Hockenheim im Stadthallen-Restaurant Rondeau statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Vorbereitung der Jahreshauptversammlung, die am Montag, 9. November, stattfindet. Alle SPD-Mitglieder sind eingeladen.

Beide Veranstaltungen finden unter Pandemiebedingungen statt. Eine Mund-Nase-Maske muss getragen werden. dhe

