Fraktionen drängen auf weiteren Anlauf

Die Entwicklung läuft immer weiter auseinander: Die Einkaufsmöglichkeiten im Talhaus nehmen so rasant an Attraktivität zu wie die Leerstände selbst in den besten Lagen der Innenstadt. Eine Hoffnung von Politik und Verwaltung, diesen traurigen Trend zu stoppen, ruht auf dem "Wohn- und Dienstleistungszentrum am Messplatz", das wieder mehr Kunden an die traditionellen Lagen binden soll. Jetzt

...