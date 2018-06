Fraktionen streiten heftig um Verjüngung

Anzeige

Glaubwürdigkeit auf Prüfstand

Dennoch riet die Verwaltung vom Standort Obere Hauptstraße ab. Gerhard Weber vom Fachbereich Bauen und Wohnen verwies auf die Sanierungsziele für das Gebiet Obere Hauptstraße Süd. Die lauteten vor allem Neuordnung durch maßvolle Nachverdichtung mit Neubauten. Das sei auch in Gesprächen mit Anwohnern in diesem Bereich kommuniziert worden, so dass auch die Glaubwürdigkeit der Stadt auf dem Prüfstand stehe.

Die Verwaltung sehe im Bau eines Kindergartens keine Belebung der Innenstadt, nur die des Verkehrs, was den Zielen des Lärmminderungsplans widerspreche, da der Verkehr in der Straße reduziert werde. Außerdem fehlten die Verkaufserlöse für Wohnbaugrundstücke im Haushalt, und Fördermittel des Landes für das Sanierungsgebiet müssten zurückgezahlt werden, erklärte Weber. Diese gelte nicht für die Grundstücksflächen der Oberen Hauptstraße 93 und 95, da die Stadt diese schon früher gekauft habe.

Für die CDU begründete Patrick Stypa ausführlich, warum die Union für den Standort ist. Ein Kindergarten könne die langfristige Verjüngung der Innenstadt begünstigen, er strahle weit über das Sanierungsgebiet hinaus und liefere Anlass, in die Umgebung zu ziehen. Alle Hockenheimer sollten einen Kindergarten in unmittelbarer Nähe haben, der Neubau schließe eine Lücke. Die bevorstehende Umgestaltung der Oberen Hauptstraße müsse so kreativ geplant werden, dass der Verkehr beruhigt werde. Tempo 30 gelte ohnehin in Kürze.

Erneuerungsprozess bleibt aus

Gabi Horn (Freie Wähler) schloss sich der Position der Verwaltung an: Ein Kindergartenbau widerspreche den Sanierungszielen, die Neubebauung solle eine Initialwirkung auf das ältere Gebiet haben, das sich durch Neu- und Umbauten angleichen solle. Einen Erneuerungsprozess anzustoßen, sei mit dem Bau eines Kindergartens nicht möglich. Nur der Verkehr werde belebt.

Der „Dienstleister“ Kindergarten werde nur von denen angesteuert, die ihn auch nutzen. Vorstellbar sei aber, dass die Stadt im zweiten Schritt weitere Grundstücke erwirbt und dort eine solche Einrichtung plant, für die es kurzfristig genügend Alternativstandorte gebe.

Richard Zwick (SPD) hob in seiner Stellungnahme darauf ab, dass die Zuverlässigkeit von Aussagen des Gemeinderats und der Verwaltung gewahrt bleibe, auf die Eigentümer ein Anrecht hätten. Um eine Belebung durch jüngere Familien zu erreichen, brauche es in erster Linie Wohnraum im Sanierungsgebiet. Wie Horn hielt auch Zwick die Betreuungseinrichtung nicht für einen Frequenzbringer, stattdessen erhöhe er das Verkehrsaufkommen. „Wenn ein Kindergarten gut ist, ist es im Grunde schnurzegal, wo er steht“, lautete Zwicks Erfahrung.

Die Grünen hätten mit Bürgern gesprochen, die sich am Standort Obere Hauptstraße durchaus einen Kindergarten vorstellen können, sagte Adolf Härdle. Er erinnerte zum Thema Glaubwürdigkeit daran, dass darunter auch die Fragen der Innen- vor Außenentwicklung falle – auch beim Bau von Kindergärten. „Wir bekennen uns zur Innenstadt“, bekräftigte Härdle, warum sollte dort nicht auch ein Kindergarten gut untergebracht sein, fragte er.

Frank Köcher-Hohn (FDP) machte es kurz: „Wir sehen das Potenzial für einen Kindergarten.“ Junge Familien, die im Sanierungsgebiet bauen, könnten ihn in wenigen Minuten zu Fuß erreichen: „Es kann nur eine Bereicherung für Hockenheim sein – der graue Punkt in der Stadt bekommt endlich mal Farbe.“

Oberbürgermeister Dieter Gummer befürchtete einen Vertrauensverlust bei Bewohnern, ausbleibende Verjüngung mangels Baufläche und einen erhöhten Ziel-Quell-Verkehr durch den Kindergartenbau.

Auf Antrag der SPD beschloss eine Mehrheit von zehn zu fünf Stimmen bei sechs Enthaltungen, dass die Bürger des Quartiers bei der Kita-Planung angemessen zu beteiligen seien.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 29.06.2018