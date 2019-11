Frank Ziegler seit 25 Jahren im Vorstand

Der Verband Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, Bereich Nordbaden, lädt jährlich verdiente Mitglieder der angeschlossenen Vereine zur Verleihung von Verdienstorden und Ehrenorden des Bundes Deutscher Karneval ein.

Dieser Einladung durch den Vorsitzenden Dietmar Beck folgten viele verdiente Fastnachter in Begleitung ihrer Vorstände, Prinzessinnen und Prinzenpaare, sodass der Saal der Gnadenkirche in Mannheim Gartenstadt voll besetzt war. Dabei waren in diesem Jahr acht Aktive des Karnevalsvereins C. C. Blau Weiss Hockenheim. Mit einer großen Abordnung des Vorstands wurden die zu Ehrenden begleitet.

Für die Verleihung der Verdienstorden ist eine gewisse Anzahl von aktiven Jahren innerhalb des Verbandes notwendig. So wird der „Verdienstorden“ nach mindestens acht Jahren und der „Große Verdienstorden“ nach sechzehn Jahren ununterbrochener aktiver Tätigkeit im Verbandsgebiet verliehen.

Für ihre langjährigen Aktivitäten im C. C. Blau Weiss Hockenheim wurden in diesem Jahr die Gardetänzerinnen Alina Bock, Emily Müller und Sophie Lara Weber mit dem Verdienstorden am Bande ausgezeichnet, außerdem bekamen der Vorsitzende Dirk Steinmann, die Schriftführerin Carina Weber, die stellvertretende Schatzmeisterin Gabi Mößner sowie Dieter Veith en Verdienstorden.

Seit der Gründung mit dabei

Eine besondere Ehrung erfuhr an diesem Tage Präsident Frank Ziegler. Er erhielt vom Vorsitzenden der Badisch-Pfälzischen Karnevalvereine den Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Silber. Verliehen wird diese Auszeichnung für mindestens 25 Jahre aktive Tätigkeit im Karneval.

Frank Ziegler war im Jahre 1989 Gründungsmitglied des C. C. Blau Weiss Hockenheim und ist seither in verantwortungsvoller Tätigkeit im Vorstand aktiv.

Der vom Bezirksvorsitzenden Dietmar Beck und dem KV „Fröhlich Pfalz Mannheim veranstaltete Festakt Nordbaden wurde durch einen Gesangsauftritt der „Tontauben“ des C. C. Waldhof stimmungsvoll unterbrochen. UB

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 04.11.2019