Französisch lernen und Spaß haben

Neu bei der Volkshochschule sind in der letzten Ferienwoche zwei Französischkurse für Schüler. Im Kurs „Erste Hilfe – Französisch für Schüler“ wird der Stoff vom ersten Lehrjahr wiederholt, es wird gesungen und es gibt Rollenspiele in einer lockeren Atmosphäre. Der Kurs findet von Montag, 2. September, bis Freitag, 6. September, täglich von 9 bis 10.30 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a statt. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Genutzt wird dabei „Das Ferienarbeitsheft“, Cornelsen-Verlag (ISBN: 978-3-06-021149-4).

Im „Vorkurs Französisch für Schüler ab der 4. Klasse“ erfolgt eine Einführung in die französische Sprache. Es werden Memories gespielt, Rollenspiele gemacht, gebastelt, gesungen und gesprochen. Dieser Kurs findet ebenfalls von Montag bis Freitag in der letzten Ferienwoche statt, allerdings von 10.30 bis 12 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 16.08.2019