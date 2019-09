Französische Chansons und keltischer Folk

Mehr als 25 Jahre sind sie „on the Road“. Wer hätte gedacht, dass Paddy Schmidt und seine Mitstreiter sich einmal selbst besingen würden. Ihr großer Hit „Bound Around“ und die große Spielfreude von „Paddy goes to Holyhead“ ließ die bekanntesten Folkrocker Deutschlands in den Neunzigern ein keltisches Feuerwerk nach dem anderen abbrennen. Sie treten am Freitag, 20. September, um 21 Uhr, im Kulturhaus Pumpwerk auf. Paddy Schmidt (Gesang, Gitarre, Mundharmonika), Almut Ritter (Geige, Concertina) und Uwe „Uhu“ Bender (Bassgitarre, Gesang) bilden an diesem Abend wieder ein Akustik-Trio, wie die Stadt in einer Ankündigung mitteilt.

Die Triebfeder des Erfolgs ist vor allem Schmidts markant-rauchige Whiskystimme und sein weithin anerkanntes virtuoses Spiel der keltischen Mundharmonika. Auch der Einsatz der pulsierenden Geige als Soloinstrument, die Anlehnung an keltische Ornamentik sowie die konsequente Umsetzung der Songs aus aktuellen und geschichtsträchtigen Themen spielen eine Rolle, heißt es weiter. Bestimmt sei es die natürliche volksnahe Ausstrahlung des fröhlichen Trios, das sich in unermüdlicher Präsenz in die Herzen der Zuhörer spielt. Tausende Livekonzerte erzählen Geschichten von Liebe und Leid, Fernweh, Krieg und Frieden.

Gereift sind die „Paddies“ von heute. Ihrer Spielfreude tut das keinen Abbruch. Aber in ihre Musik, die sie wieder zurückführen wird in die verspielte, erdige und fröhliche „Ready for Paddy-Zeit“, lassen sie sich so wenig reinreden wie zuvor.

Liedermacher kommt nicht allein

Mit seiner neuen CD „Pour le Plaisir“ im Gepäck macht der deutsch-französische Liedermacher Marcel Adam seit längerer Zeit erneut Station in Hockenheim. Er steht am Samstag, 21. September, 20 Uhr, auf der Bühne im Kulturhaus Pumpwerk. Dabei wird er von seinen beiden Mitstreitern Yann Loup Adam und Anisha Adam begleitet.

Yann Loup Adam ist geprägt von Gesang, Gitarre und Klavier. Ein Musiker aus Begeisterung, nicht weil sein Vater ihn gezwungen hat. Er trat in jungen Jahren mit Musikern wie Rolf Zuckowski und Joscho Stephan auf. 2014 brachte er seine erste Solo-CD „Carte de Visite“ heraus. Er ist vor allem vom französischen Chanson geprägt, aber auch Songs in Deutsch und Englisch gehören zu seinem Repertoire, heißt es in der Mitteilung. Die Frau von Marcel Adam, Anisha, widmet ihr Leben ihrer großen Leidenschaft – der Musik. Ihre ausdrucksstarke Stimme reicht von entspanntem Jazz und groovigem Soul bis hin zu starken Rocknummern und einfühlsamen Chansons.

Marcel Adam bringt ins Pumpwerk auch „Klassiker“ mit. Er ist einer der bekanntesten Chansonniers, Liedermacher, Autoren, Komponisten und Interpreten aus dem nordfranzösischen und süddeutschen Bereich. Geschichten, die das Leben schreibt, prägen seine Texte und Melodien, füllen diese mit Humor und Gefühl und lassen keinen Zuhörer ungerührt, heißt es abschließend. zg

