Frauen sollen überall mit am Tisch sitzen

„Kommt, alles ist bereit“: Mit der Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 14 laden Frauen rund um den Erdball ein zum Weltgebetstag am Freitag, 1. März. Dieser Tag wird auch in Hockenheim mit einem Gottesdienst gefeiert, der dieses Jahr in der evangelisch-methodistischen Christuskirche stattfindet. Die Liturgie stammt von Frauen aus Slowenien, und sie bietet Raum für alle: Es ist noch Platz – ganz besonders für all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt werden wie Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose.

Slowenien, eines der jüngsten und kleinsten Länder der Europäischen Union, war über Jahrhunderte Knotenpunkt für Handel und Menschen aus aller Welt. Als Teilstaat des früheren Jugoslawiens war es das Aushängeschild für wirtschaftlichen Fortschritt und liegt heute auf der „berüchtigten“ Balkanroute, auf der seit 2015 Tausende vor Krieg und Verfolgung geflüchtete Menschen nach Europa kamen.

Unter dem Motto geht es besonders um Unterstützung dafür, dass Frauen weltweit „mit am Tisch sitzen können“. Deshalb unterstützt die Weltgebetstagsbewegung aus Deutschland Menschenrechtsarbeit in Kolumbien, Bildung für Flüchtlingskinder im Libanon, einen Verein von Roma-Frauen in Slowenien und viele weitere Partnerinnen auf den verschiedenen Kontinenten.

Einladung an alle Konfessionen

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft

Die Frauen der Hockenheimer Ökumene laden alle Interessierten, Männer wie Frauen, Junge und Alte, egal welcher Konfession, am Freitag, 1. März, zum Weltgebetstag in die Christuskirche am Carl-Benz-Platz ein. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, wo nach Ankommen und Begrüßung zunächst über das Land Slowenien informiert wird.

Gegen 19 Uhr gibt es einen Imbiss, der bei landestypischen Speisen zu Begegnungen und Gesprächen Raum gibt. Um 20 Uhr beginnt der Gottesdienst, der ein Zeichen setzen will für Gastfreundschaft und Miteinander: Kommt, alles ist bereit! Es ist noch Platz. zg

