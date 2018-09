Frauenfrühstück mit Lesestoff

Das jährliche Frauenfrühstück der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) findet am Samstag, 29. September, von 9 bis 12 Uhr im Gemeindezentrum St. Christophorus statt. Neben einem reichhaltigen Frühstücksbuffet wird Geneviève Gansler von der gleichnamigen Buchhandlung in Hockenheim interessanten und kurzweiligen Lesestoff für die kühleren Tage vorstellen, der auch gleich käuflich erworben werden kann. Neue Frauen, die sich für die Arbeit der Gemeinschaft interessieren, sind ebenfalls eingeladen. Die KFD bittet um Anmeldung bis zum 24. September bei Nicole Fuhr, Telefon 47 29, oder per E-Mail an kfd-hockenheim@web.de. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 7 Euro. jk

