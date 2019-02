„Frauenpower pur auf der Gemeinderatsliste“

Eine Überraschung hatte CDU-Vorsitzender Markus Fuchs angekündigt und nur zu gerne präsentierte er diese den 45 Mitgliedern bei der Aufstellung der Gemeinderatsliste: „Mit elf Frauen und elf Männern haben wir eine ausgeglichene Liste – das ist Frauenpower pur und in der Geschichte der CDU Hockenheim einmalig.“ Fuchs weiter: „Mit 15 Angestellten, sechs Selbständigen und einer Rentnerin stellen wir bei einem Durchschnittsalter von 44 Jahren einen guten Querschnitt der Hockenheimer Bevölkerung dar“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU.

Ein Schwerpunkt im Wahlprogramm wird der Jugend gewidmet sein, und das spiegelt sich auch auf der Liste wieder: mit Eva Schmid (aktiv bei der Hockenheimer Carnevalsgesellschaft), Eileen Riedel (Kinder- und Jugendteamerin in der evangelischen Kirche) und Moritz Mildenberger (aktiv beim Fanfarenzug und Stadtkapelle) treten drei junge Kandidaten an. Unterstützt werden sie dabei von den amtierenden Stadträten Aline Bender und Patrick Stypa, die einst über den Jugendgemeinderat ihren Weg in die Kommunalpolitik gefunden haben.

Zwölf neue Bewerber

Als runderneut präsentiert sich die CDU-Liste – zwölf der 22 Kandidaten sind erstmalig dabei. Und: mit der Öffnung der Liste für Nicht-Parteimitglieder will man neue Wählerschichten erschließen. Diese Öffnung dürfte am besten Edeltraut Schöllkopf verkörpern, die mit vielen neuen Ideen Hockenheim weiter voranbringen will. Dies trifft auch auf die im Ruhestand befindliche Gabi Schumann zu, die die Interessen ihrer Generation vertreten möchte und die mit ihrem Elan so manchem jungen Kandidaten was vormachen dürfte.

Über ihre Arbeit in einer Bürgerinitiative fanden Dagmar Kramberg, Thorsten Völlmer und Domenique Mannsperger ihren Weg in die Kommunalpolitik. Ihnen ist das Thema Transparenz sehr wichtig. „Zu viele Dinge werden hinter verschlossenen Türen besprochen, das muss sich ändern“, so die Diplom-Kauffrau Kramberg.

Die Interessen der Vereine haben sich Siegfried Kahl und Oskar Stephan auf ihre Fahnen geschrieben – beide sind seit Jahrzehnten in Hockenheim aktiv. Mit der Einbringung des städtischen Haushalts der Stadt Walldorf hat Verwaltungsfachwirtin Moni Wolk einmal mehr bewiesen, dass sie sich nicht nur im Kinder- und Jugendbereich auskennt, sondern auch eine Fachfrau für Finanzfragen ist.

Politik und Karneval – das verkörpert das HCG-Eigengewächs Bianca Butz. „Ich möchte mich für Familien und Vereine engagieren“, so die Elferrätin und Mutter eines Kindes. Antje Fischer-Daniel, bedeutet das Thema Nachhaltigkeit sehr viel, und sie engagiert sich weiterhin beim Klasse-2000-Programm, um bei Grundschulkindern die Gesundheits- und Lebenskompetenzen zu stärken. „Motivieren und qualifizieren“ – diesem Ziel hat sich Lotti Neugebauer verschrieben, die ihre Erfahrungen als selbständige EDV-Beraterin in die Lokalpolitik einbringen möchte.

Mit Jakob Forsch wird erstmals auch ein Russlanddeutscher auf der CDU-Liste sein. Der selbständige Dachdeckermeister kam als 15-Jähriger nach Deutschland und ist inzwischen mit seiner Familie in Hockenheim heimisch geworden. Zusammen mit dem selbständigen Tiefbauunternehmer Christoph Kühnle repräsentiert er das Handwerk.

Rennstadt Hockenheim – wohl kaum einer dürfte dieses Motto besser vertreten als der ehemalige Motorradrennfahrer und Pressereferent des Badischen Motorsport Clubs (BMC) Christopher Sass.

Alle Stadträte treten wieder an

Sehr erfreut zeigte sich Fuchs, dass alle sechs CDU-Gemeinderäte wieder antreten: „Wir haben in den letzten fünf Jahren enorm hart gearbeitet, und hoffen, dass dies auch so von der Bevölkerung wahrgenommen wird“. Sein Dank galt der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Bärbel Hesping, ohne deren nimmermüden Einsatz eine solche Frauenquote nicht möglich gewesen wäre, sowie an Fritz Rösch für seine Arbeit als Stellvertreter des Oberbürgermeisters. ska

