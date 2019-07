Freddy Wonder gratuliert

Wenn es im Stadtwald richtig laut wird, ist wieder mal die Formel 1 in Hockenheim zu Gast. Das darum stattfindende viertägige Programm im Kulturtempel der Stadt gehört zur festen Tradition für Hockenheimer und auswärtige Fans. Den Startschuss gibt am Donnerstag, 25. Juli, 20 Uhr, die „Sean Tracy Band“ im Pumpwerk. Sie präsentiert handgemachten, echten, schnörkellosen Sound. Mal ruhig, mal rockig und immer mit Seele.

Am Freitag, 26. Juli, 20 Uhr, tritt die „Freddy Wonder Combo“ auf. Das große Open-Air-Konzert wird auch anlässlich des 1250-jährigen Jubiläums der Stadt ausgerichtet. Die Band bedient stilsicher fast alle Epochen der zeitgenössischen Musikgeschichte. Da mischt sich 1960er-Beats mit aktuellen Chartplatzierungen, Highlights der 1970er und 1980er Jahre mit Evergreens. Die „Freddy Wonder Combo“ macht es möglich: spielend. Einfach vorbeikommen und mitfeiern.

Jasinski-Brüder heizen ein

Die Lokalmatadoren „Dougie & The Blind Brothers“ sind am Samstag, 27. Juli, 20 Uhr, an der Reihe. Highspeed Cover von Metallica bis zu Plastic Bertrand ist ihr Markenzeichen. Die Jasinski-Brüder wissen, wie man die Bude rockt, das Publikum begeistert, haben sie sich doch vom Geheimtipp inzwischen zu einer festen Größe im Rhein-Neckar-Gebiet und darüber hinaus entwickelt.

Die Formel 1 hautnah erleben können die Besucher am Rennsonntag, 28. Juli, ab 12 Uhr im Biergarten des Pumpwerks. Die spannende Rennatmosphäre ist eine gute Gelegenheit, die letzten Veranstaltungstage im Pumpwerk Revue passieren zu lassen.

Der Eintritt ist an allen genannten vier Veranstaltungstagen frei. Das Pumpwerk öffnet an den vier Tagen jeweils ab 14 Uhr. Die Bands spielen ab jeweils 20 Uhr. zg

Info: Infos zu den Künstlern und zum weiteren Programm unter www.pumpwerk-hockenheim

