Freie Plätze in den Nachmittagskursen

Hockenheim.Wie die Musikschule Hockenheim mitteilt, sind in einigen Nachmittagskursen des Elementaren Musikbereiches noch Plätze frei. Die Kurse richten sich an alle Kinder, denen es nicht möglich ist, am Unterricht der Musikschule vormittags in den Kindergärten teilzunehmen.

Freie Plätze gibt es bei den „Musikbärchen“ für dreijährige Kinder, dienstags von 14 bis 15 Uhr, bei der Musikalische Früherziehung I für Kinder ab vier Jahre, dienstags von 15 bis 16 Uhr, und ab Januar in der Eltern-Kind-Gruppe für Kinder ab 18 Monaten in Begleitung einer erwachsenen Person, dienstags 17 bis 18 Uhr. Alle Kurse finden im VHS-Musikschulgebäude, Heidelberger-Str. 16 a in Hockenheim statt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 01.10.2018