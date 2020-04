Freiwillige gesucht

Kreis.Der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Kreisverband Rhein-Neckar betreut als anerkannter Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Bereichen Sozialpsychiatrie, Seniorenhilfe, Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe sowie Kinderkrippen.

Die Awo Rhein-Neckar sucht Freiwillige – FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) und BFD (Bundesfreiwilligendienst) – in sozialen Bereichen, wie Sozialpsychiatrie, Kinderkrippen, Schulbegleitung, Tagespflege Senioren. Ein Freiwilligendienst beginnt ab 1. September – ein anderer Zeitpunkt ist möglich – und dauert in der Regel in Vollzeittätigkeit zwölf Monate. Der Einsatz wird vergütet, es stehen 27 Urlaubs- und 25 Seminartage zu.

Im BFD gibt es eine Besonderheit: Dort können Interessierte auch im Alter über 27 Jahre einen Freiwilligendienst absolvieren und diesen sogar in Teilzeit.

Die Awo sucht zuverlässige, belastbare, kommunikative Freiwillige, die Freude an der Arbeit mit Menschen haben, offen für Neues und Ungewöhnliches sind und sich ohne Vorbehalte einlassen können. zg

Info: Weitere Infos unter www.awo-rhein-neckar.de

