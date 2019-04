Freiwillige koordinieren

Gemeinsam mit der Stadt und dem DRK lädt das Asylnetzwerk zum nächsten Stammtisch für in der Asylarbeit engagierte Ehrenamtliche sowie Menschen, die sich für diese ehrenamtliche Arbeit interessieren, am Donnerstag, 25. April, um 19 Uhr in das Stadthallenrestaurant „Rondeau“ ein.

Unter der Leitung von Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg dient dieses Veranstaltungsformat dem besseren Kennenlernen der Ehrenamtlichen untereinander, dem Austausch von Informationen zur Asylarbeit in Hockenheim sowie der Vertiefung eines Fachthemas, welches mit der Arbeit des Asylnetzwerks zu tun hat.

Das Schwerpunktthema dieser Veranstaltung wird die offizielle Einführung der Hockenheimer Ehrenamtsbörse sein. Über die Ehrenamtsbörse soll es zukünftig einfacher ermöglicht werden, freiwillige Helfer für unterschiedliche ehrenamtliche Aufgaben zu gewinnen. Wer selbst nach Möglichkeiten für eine ehrenamtliche Betätigung sucht, kann mit Hilfe der Ehrenamtsbörse einen erleichterten Überblick über die bei Hockenheimer Vereinen und Organisationen angebotenen Ehrenamtstätigkeiten erhalten.

Das dahinterstehende Konzept und die speziell dafür entwickelte Webseite werden ausführlich vorgestellt. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer wird gesorgt. Zu dieser Veranstaltung sind alle Ehrenamtlichen und Interessierte eingeladen. kso

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 18.04.2019