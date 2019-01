Freiwillige willkommen

Der nächste Stammtisch für in der Asylarbeit engagierte Ehrenamtliche sowie Menschen, die sich für diese ehrenamtliche Arbeit interessieren, findet am Donnerstag, 19 Uhr, im Stadthallen-Restaurant Rondeau statt. Gastgeber der Veranstaltung wird der für die Asylarbeit in Hockenheim verantwortliche Bürgermeister Jakob-Lichtenberg sein.

Die zukünftig regelmäßig stattfindende Veranstaltung dient vorrangig dem besseren Kennenlernen der Ehrenamtlichen untereinander und dem Austausch von Informationen zur Asylarbeit in Hockenheim. An diesem Abend wird es unter anderem um die Themenbereiche „Beschäftigung von Geflüchteten“ sowie die Einführung einer Ehrenamtsbörse in Hockenheim gehen.

Das Hockenheimer Asylnetzwerk weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für die vielfältige ehrenamtliche Arbeit des Asylnetzwerks weiterhin neue Freiwillige gesucht werden. Einsatzmöglichkeiten bestehen dabei in einer breiten Palette von Themenfeldern.

Von der direkten Betreuung und Begleitung einzelner Geflüchteter oder ganzer Familien über die Vermittlung von Arbeitskräften und die regelmäßige Information interessierter Arbeitgeber, die schulbegleitende Betreuung von Schülern und Auszubildenden, die Vermittlung sprachlicher Fähigkeiten für Geflüchtete bis hin zum Betrieb des Cafés Komm im Lutherhaus ergeben sich eine große Zahl interessanter Einsatzfelder.

Informationen dazu gibt es sowohl beim Stammtisch als auch regelmäßig im Café Komm (dienstags von 17 bis 19 und samstags von 15 bis 17 Uhr im Lutherhaus) sowie im Rahmen der Sprechstunde für Ehrenamtliche und Interessierte, welche das DRK dienstags von 15 bis 17 Uhr im Second-Hand-Laden des DRK in der Karlsruher Straße anbietet.

Für den Stammtisch, zu dem alle aktiven Ehrenamtlichen und Interessierte eingeladen sind, wird auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer gesorgt sein. kso

