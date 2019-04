Freizeiten im Wald und am Meer

Hockenheim.Drei Freizeiten bietet die evangelische Kirchengemeinde Hockenheim an. Die Kinderfreizeit für Sechs- bis Neunjährige findet vom 28. bis 30. Juni in Erbach-Erbuch im Odenwald statt. Vom 24. bis 26. Mai, startet die „10plus-Freizeit“ für Kinder von neun bis zehn 10 Jahren, die in Seeheim an der Bergstraße stattfindet.

Beide Freizeiten finden in naturnahen Freizeithäusern statt, also ideal um durch Wald und Wiesen zu streifen, am Lagerfeuer zu sitzen und vieles mehr.

Eine Jugendfreizeit für 13- bis 17-Jährige vom 24. August bis 5. September geht an die spanische Plaja d´Aro an der Costa Brava. Dort sind die Jugendlichen auf einem Campingplatz untergebracht, der an einem zwei Kilometer langen Sandstrand mit kristallklarem Wasser direkt am Meer liegt.

Mehr Infos und Anmeldeformulare gibt es auf der Homepage der Kirchengemeinde www.evangelisch-in-hockenheim.de oder bei Gemeindediakon Reinhold Weber, Telefon 06205/2 08 44 60. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 10.04.2019