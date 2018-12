Freude in die Augen der Kranken gezaubert

Die Frauen der Gymnastik- und Yogaabteilung der BAC trafen sich zur Weihnachtsfeier im Hotel „Am Flugplatz“. Die Tische waren liebevoll mit kleinen Geschenken eingedeckt. Karin Townsend bedankte sich einem Präsent bei Trainerin Diana Schütt für ihr hervorragendes Training der vergangenen neun Jahre und drückte ihr Bedauern darüber aus, dass sie zum Ende des Jahres ihre Tätigkeit im Verein einstellt.

Nach einem vorzüglichen Abendessen sangen alle, begleitet von Nico Eichwald und Silas Ebert auf dem Akkordeon, „Alle Jahre wieder“. Im Anschluss wurden die fleißigsten Turnerinnen Christel Appel, Aischa Weber, Gerda Jung geehrt, von denen nur Gerda Jung anwesend war. Auch in diesem Jahr wurde Karin Townsend von der Abteilung reich beschert.

Dankbar verabschiedeten sich die Frauen mit einem Präsent von Diana Schütt. Dazwischen sang man immer wieder Weihnachtslieder. Danach verabschiedete man sich von den beiden Musikanten, die alle begeistert hatten.

Bevor man zum entspannten Teil des Abends überging, versäumte man aber nicht, auch in diesem Jahr wieder für die Bescherung im Kinderkrankenhaus in Heidelberg zu sammeln, für die jeder gerne großzügig spendete.

In der Heidelberger Kinderklinik

In diesem Jahr machte sich das BAC Christkind Sabrina in Begleitung seiner fleißigen Helferinnen mit liebevoll gefüllten Weihnachtstüten auf den Weg zur Kinderklinik in Heidelberg. Das Christkind wurde auf seinem Rundgang bereits von den Schwestern, den Kindern und von vielen Eltern erwartet.

Manchen der Kinder konnte es nur durch die geöffnete Tür frohe Weihnachten wünschen und das Geschenk überbringen lassen. Den meisten aber konnte das Christkind die Geschenke persönlich überreichen und wurde dafür mit strahlenden Kinderaugen überreichlich belohnt. Auch die Eltern bedankten sich herzlich bei den Frauen.

Die Krankenschwestern brachten nochmals ihren Dank für die reichlichen Geschenke zum Ausdruck, die Abwechslung und Freude in den Klinikalltag der kranken Kinder bringen würden und baten das Christkind und seine Helferinnen, dass auch in Zukunft die bereits schon fast zur Tradition gewordene Bescherung für die kranken Kinder fortgesetzt wird.

Dies alles ist nur möglich dank der Spenden der Frauen der Gymnastik- und Yoga-Abteilung der BAC, den Trinkgeldern, die am BAC-Kiosk am Hockenheimring erwirtschaftet werden, sowie der großzügigen Spenden der Hockenheimer Firma Schiefer und der Sparkasse Hockenheim. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 24.12.2018