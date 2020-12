Freude verschenken

Hallo Kinder, das ist ja der Wahnsinn, was da in den Fenstern der Zehntscheune steht. So viele kleine Weihnachtsmarktstände – richtig cool. Das ist ein richtig toller Trost dafür, dass die Weihnachtsmärkte dieses Jahr ausfallen müssen. Aus ganz normalen Schuhkartons entsteht durch Kreativität etwas sehr Besonderes. Die Aktion in Hockenheim hat aber nichts mit „Weihnachten im Schuhkarton“ zu tun. Wisst ihr, was das ist? Eine richtig tolle Hilfs-aktion. Seit 1996 gibt es diese weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not. Jeder, der möchte, kann daran teilnehmen und Kindern auf der ganzen Welt helfen. Schuhschachteln werden mit Geschenkpapier beklebt und mit kleinen Präsenten gefüllt – zum Beispiel Hygieneartikel, Schreibmaterialien, Kuscheltiere, Süßigkeiten oder Kinderkleidung. Dabei müssen die Schenkenden auch angeben, ob die Box für Mädchen oder Jungen ist und für welches Alter. Der Initiative „Die barmherzigen Samariter“, die die Aktion organisiert, ist wichtig, dass qualitativ hochwertige Päckchen übergeben werden. Daher sollen auch nur neue Gegenstände verpackt werden. Bis etwa Mitte November können die Schuhkartons dann abgegeben werden. Auch wenn die Stände in Hockenheim mit der Aktion nichts zu tun haben, sind sie einfach ein echter Hingucker!

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 09.12.2020