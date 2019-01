Freundlichkeit ist ihr Aushängeschild

Hockenheim.Alle Gäste im Freizeitbad Aquadrom kennen das Gesicht von Gudrun Marten. Die freundliche, zuverlässige und vertrauenswürdige Mitarbeiterin ist seit über 18 Jahren an der dortigen Kasse im Einsatz. Mit dem Ruhestand am 1. Februar ist damit morgen aber Schluss.

Diesen Anlass haben die Stadtwerke und ihre Kollegen aus dem Aquadrom genutzt, um Gudrun Marten mit einer Feierstunde in den neuen Lebensabschnitt zu verabschieden. Daran nahmen Martina Schleicher (Werkleitung der Stadtwerke), Gregor Ries (Betriebsleiter Aquadrom) und Johannes Lienstromberg (Personalrat) teil. Auch andere Kollegen ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, ihrer Gudrun Adé zu sagen

Nach der Wende hierher gezogen

Gudrun Marten wurde 1956 im sächsischen Werdau geboren. Nach dem Abitur 1974 absolvierte sie ein Studium mit Fachschulabschluss „Bibliothekar“ an der Schule für Bibliothekare in Leipzig. Seit ihrem erfolgreichen Abschluss war sie ab 1977 Leiterin einer Betriebsbibliothek in Wittstock an der Dosse, Disponentin in einem Wälzlagerwerk, Fachverkäuferin bei der Konsumgenossenschaft Werdau und Disponentin bei der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft Ribnitz-Damgarten. 1991 zog sie nach Reilingen um und arbeitete erneut als Disponentin. Am 15. Juli 2000 nahm sie ihre Tätigkeit im Aquadrom auf.

Martina Schleicher und Gregor Ries bedankten sich im Namen der Geschäftsleitung bei Gudrun Marten für ihre Treue zum Bad. Sie war eine „vorausschauende Kollegin, die bei der Arbeit mitgedacht hat“, waren sich beide einig. „Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt und darauf, meine Zeit flexibler einteilen zu können“, sagte Gudrun Marten bei der Verabschiedung. Das Mehr an Zeit soll nun der Familie zugutekommen, ergänzt sie. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 31.01.2019