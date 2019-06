Freundschaft schweißt sie zusammen

„Wir sind ein weltoffener Club, der Wert auf Freundschaft legt.“ Was Präsident Rolf Keller als Credo der „Chosen Friends“ bezeichnet, hat 40 Jahre nach Gründung des Hockenheimer Motorrad-Clubs (MC) nach wie vor Bestand. Geändert hat sich bei den „Chosens“, wie der Club von vielen Hockenheimern kurz genannt wird, einiges. Statt wie einst in einer alten Bretterbude treffen sich die Mitglieder im schmucken eigenen Clubhaus, am Gasgriff wird nicht mehr so heftig gedreht und die früher intensiven Partys sind zu Familientreffen geworden. Nicht geändert haben sich die verbindenden Elemente Zusammenhalt und Freundschaft. Gefeiert wird am Samstag, 22. Juni, ab 18 Uhr auf dem Clubgelände mit Livemusik von Dougie and the blind Brothers sowie der Zap-Gang. Zu der Fete ist die Bevölkerung (ab 18 Jahre) bei freiem Eintritt eingeladen.

Der MC „Chosens Friends“ hat derzeit 23 Mitglieder, darunter neben den Gründungsmitgliedern Rolf Keller, Rolf Bastel und Georg Keller auch vier Nachwuchskräfte. Damit hat sich die Anzahl der Mitglieder gegenüber dem Gründungsjahr fast verdoppelt. Der jüngste „Chosen“ ist 24, der älteste 70 Jahre alt.

Am 1. Juli 1979 kamen zwölf junge Männer aus Hockenheim in der früheren Grillstube in der Unteren Hauptstraße beim „Eisemännl“ zusammen. Sie verband die Liebe zum Motorradfahren. Die Gründungsmitglieder wollten gemeinsam ihre Freizeit verbringen, Ausfahrten unternehmen und zusammen campen. Die Mitglieder der „Chosens“ kamen und kommen aus allen Schichten. Die Berufspalette reicht vom Facharbeiter über den Beamten bis hin zum selbstständigen Unternehmer. Präsident Rolf Keller gegenüber unserer Zeitung: „Die soziale Herkunft und der Beruf spielt bei uns keine Rolle. Menschlich muss es passen.“ Deshalb haben die Motorradenthusiasten auch den Namen „Chosen Friends“ (ausgewählte Freunde) für ihren neuen Club gewählt.

Nach der Gründung des Motorrad-Clubs trafen sich die Mitglieder wöchentlich in der Grillstube, später zogen sie nach Reilingen um in den „Pfälzer Hof“ beim „Osmund“. 1981 kauft der Club das alte Clubhaus des Schäferhundevereins im Altwingertweg mit der Auflage, das Holzgebäude ab- und woanders wieder aufzubauen. Da sich trotz aller Bemühungen kein geeigneter Standort finden ließ, zogen die „Chosens“ 1984 in die Holzhütte.

Sieben Jahre später wurde das Gelände verkauft, die Hütte musste weg. Nach getaner Arbeit feierte der Motorrad-Club eine „lange, super Abrissparty“, wie sich Vorstandsmitglied Rolf Bastel gerne erinnert. Die „Chosens“ waren also wieder auf der Suche nach einem neuen Domizil. Dies gestaltete sich schwieriger als erhofft. Neues Vereinslokal wurde das von Mitglied Georg Keller betriebene Bistro „Cocktail“ in der Karlsruher Straße.1994 erfolgte der Spatenstich für das neue Clubhaus im Talhaus. Nach vier Jahren war das Werk in der 3. Industriestraße 5 vollendet: Die „Chosen Friends“ weihten ihr ausschließlich in Eigenleistung gebautes Schmuckstück am Waldrand mit einer großen Party ein.

Familientreffen im Clubhaus

Beim Bau kam dem Club zugute, dass er auf eine Reihe versierter Handwerker in den eigenen Reihen zurückgreifen konnte. Doch was macht so ein Motorrad-Club das ganze Jahr über? Heizen die Mitglieder auf ihre Maschinen nur durch die Gegend? Rolf Keller lacht: „Nein, nein. Wir haben auf unserem Clubgelände beispielsweise Treffen für die ganze Familie an Ostern sowie an Pfingsten und feiern mit Freunden regelmäßig eine Silvesterparty.“ Dazu kommen Besuche bei befreundeten Motorrad-Clubs in der Region und regelmäßige interne Treffs. Nicht zu vergessen natürlich die Clichy-Partys im Früh- und Spätjahr mit DJ Pit (Peter Eustachi), benannt nach der früheren legendären Rockkneipe in der Talhausstraße.

In der Rennstadt bekannt sind die „Chosen Friends“ vor allem durch ihre Teilnahme am Hockenheimer Mai. Sie installierten und etablierten 1981 die Rockbühne auf dem Parkplatz in der Ottostraße. Zunächst zog der Motorrad-Club die Rockbühne alleine auf, später kam der Initiativkreis Waldfestival dazu. Die Bands wurden aus der Clubkasse bezahlt. Mitte der 1990er Jahre verpflichteten die „Chosens“ die Zap-Gang für den Hockenheimer Mai. Die regional erfolgreiche Formation war bis zum Ende 2015 von der Rockbühne nicht wegzudenken.

Mit dabei beim Straßenfest war auch immer eine Nachwuchsband aus der Region als Vorgruppe. „Wir gaben den jungen Musikern die Chance, beim Hockenheimer Mai vor einem größeren Publikum zu spielen. Das sahen wir auch als Beitrag zur Kulturförderung“, blickt Vizepräsident Harald Lehr zurück. Markenzeichen beim Straßenfest waren neben den Musikbeiträgen auch die Steaks. Harald Lehr sagt: „Die haben wir alle selbst gesteakt und mariniert.“ Diese schon legendären Steaks gibt es auch bei der großen Jubiläumsparty am Samstag, 22. Juni. 2016 stiegen die „Chosens“ beim Straßenfest aus. Aufwand und Ertrag stimmten nicht mehr überein.

Besuche in Frankreich

In den 40 Jahren ihres Bestehens hatten die „Chosen Friends“ einiges zu feiern. In guter Erinnerung bleiben unter anderem die Jubiläumsfeste mit großem Zuspruch aus der Bevölkerung, die Kanufeste am Kraichbach sowie Besuch und Gegenbesuch bei den Motorradfreunden aus der französischen Partnerstadt Commercy (natürlich mit einer Runde auf dem Hockenheimring) und die Einweihung des Clubhauses im Talhaus – ein Meilenstein in der Clubgeschichte. Trotz aller Veränderungen: Geblieben sind die gemeinsamen Werte, die Liebe zum Motorradfahren, Freundschaft und gemeinsame Unternehmungen wie das traditionelle Wintercamping in Zelten im Kraichgau als eiskalter Start in ein neues Jahr. hs

