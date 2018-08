Anzeige

Zur Sache geht es bei der Schachvereinigung 1930 Hockenheim: Am heutigen Freitag wird um 19 Uhr in der Zehntscheune ein Freundschaftswettkampf an 10 Brettern gegen den SSC Altlußheim ausgetragen.

Ab Freitag, 17. August, bis einschließlich Freitag, 7. September, macht die Schachvereinigung Sommerpause. Vom Wochenende, 7. bis 9. September, weilt eine Abordnung der Schachvereinigung auf Einladung des SC Sachsenring in der Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal. Am Dienstag, 14. September, startet die neue Saison mit dem ersten Trainingsabend im Jugend- und Erwachsenenbereich. Geplant ist für diesen Tag eine Neuauflage des Paprikawurstessens. Interessierte sind willkommen. mw