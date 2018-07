Frische Töne holen den Sommer zurück

Dreimal traten „Echtzeit“ in der Sommer-Konzertreihe im „Rondeau“ auf – nun ging die Reihe zu Ende, doch eine Neuauflage im kommenden Jahr scheint nicht unwahrscheinlich. © Lenhardt

Hockenheim.„Hockenheim, ihr seid klasse!“, goutiert Sänger Fabian „Fabi“ Drozd am Ende des ersten Konzertabschnitts das lautstarke Mitwirken des Publikums und dürfte zugleich erleichtert sein, dass sich seine Beharrlichkeit am Ende vollends ausgezahlt hat. Wiederholt hatte der Sänger der Nachwuchsband „Echtzeit“ während des Songs „Use somebody“ von „Kings of Leon“ die Zuhörer im Restaurant Rondeau

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3167 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 07.07.2018