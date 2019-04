Frist läuft bis in den Juni

„Es hat symbolischen Charakter und soll zeigen, wie wichtig es mir ist“ so Oberbürgermeisterkandidat Marcus Zeitler zur Abgabe seiner Bewerbungsunterlagen zur Wahl des Oberbürgermeisters.

Pünktlich um 23.58 Uhr leerten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Freitag 26. April den Briefkasten vor dem Rathaus. Oberbürgermeisterkandidat Marcus Zeitler war mit seiner Lebensgefährtin Birgit Fritz zu diesem Zeitpunkt bereits vor Ort und wartete auf den Schlag der Kirchenglocken. Punkt 0.01 Uhr am Samstag 27. April warf Marcus Zeitler seine Bewerbungsunterlagen für die Oberbürgermeisterwahl am Sonntag, 7. Juli, in den Briefkasten der Stadt Hockenheim ein. „Ich freue mich auf einen fairen und spannenden Wahlkampf und viele Begegnungen und Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern von Hockenheim“, so Marcus Zeitler.

Nachdem die Frist zur Einreichung von Bewerbungsunterlagen seit Samstag läuft, haben weitere Interessenten bis Montag, 10. Juni, 18 Uhr, Gelegenheit, ihren Hut in den Ring zu werfen. ska/aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 30.04.2019