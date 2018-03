Anzeige

Hockenheim.Musik liegt in der Luft beim Frühjahrskonzert der MSV-Musikkapelle Blaue Husaren am Sonntag, 25. März, 17 Uhr (Saalöffnung 16.30 Uhr), in der Stadthalle. Unter dem Motto des Elements „Luft“ darf wieder ein vielfältiges Programm erwartet werden, bei dem für Jung und Alt etwas dabei sein wird.

Eröffnet wird der erste Teil des Konzerts traditionell von der Jugend der Blauen Husaren. Erstmals präsentieren sich in diesem Jahr die Piccolos, das jüngste Nachwuchsorchester, bei einem Frühjahrskonzert. Auch das Jugendorchester wird wieder mit von der Partie sein. Dieses wird auch gemeinsam mit dem Hauptorchester zu hören sein. Nach einer kurzen Pause geht es dann mit dem Hauptorchester weiter. zg