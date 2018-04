Anzeige

Hockenheim.Mit heiteren Geschichten, Gedichten und Musik unterhielt Josef Diller die Bewohner des Altenheims St. Elisabeth in der Cafeteria. Im Mittelpunkt stand das Thema Abschied vom Winter und Hinübergehen in den Frühling.

Die Monate April und Mai mit ihren charakteristischen Merkmalen wurden in lustiger Form beschrieben. So macht der „April was er will“. In einem Gedicht ist die Rede vom blauen Himmel, bald aber schauen die Wolken düster drein, bald Regen und bald Sonnenschein. Nun kommt er gar mit Schnee und schneit in den Blütenbaum.

Beim Ei, Symbol der Fruchtbarkeit, stellt sich seit jeher immer wieder die Frage neu, was war zuerst da, Henne oder Ei, wie es Eduard Mörike in einem Gedicht prägnant formuliert. Am Ende des Monats April – im Übergang auf den ersten Mai – gibt es als alten Brauch die Hexennacht. Davon las Josef Diller eine heitere Geschichte, die die Bewohner zum Lachen brachte. Die Bräuche wurden in ihrer eigentümlichen Art beschrieben, teilt das Altenheim mit.