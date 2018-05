Frühlingsgrüße vom kleinen grünen Kaktus

Anzeige

Heide Schifer kündigte die Lieder mit kleinen liebevollen Versen an und so ging es weiter mit „Veronika der Lenz ist da“ und „Mein kleiner grüner Kaktus“. Es wurde geschunkelt, mitgesungen und bei den „Tulpen aus Amsterdam“ sah man den Bewohnern die Freude in den Gesichtern an. Das Lied „Das ist die Berliner Luft“ hatte man schon lange nicht mehr gehört und doch kannten viele diese Melodie.

Die Zugaben wurden gern angenommen und so ging mit den Liedern „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ und dem „Badener Lied“ ein schöner Nachmittag zu Ende. Mit großem Beifall wurde der Singkreis verabschiedet. Vielleicht klappt im nächsten Jahr die Eröffnung der Freiluftsaison mit dem HSV-Singkreis auf der Seebühne. ds

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 25.05.2018