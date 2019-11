Frühzeitig an die Vorsorge denken

Wer regelt meine Angelegenheiten nach meinem Tod? Dieser Frage muss sich jeder Mensch stellen. Die Evangelische Gemeinschaft lädt zu einem Vortrag zum Thema „Fürsorge und Vorsorge“ am Freitag, 15. November 15 Uhr, Luisenstraße 13, ein. „Wer regelt meine Angelegenheiten, wenn ich es eines Tages nicht mehr kann?“ – so heißt die Infoveranstaltung, zu der jeder Bürger eingeladen ist. Jeder kann unabhängig vom Alter in Situationen geraten, wo andere für ihn entscheiden müssen. Deshalb ist es gut, in gesunden Tagen die nötigen Dinge zu regeln, wie Vollmachten und Verfügungen auszustellen.

Beate Bikowski von der Hockenheimer Sozialstation, eine langerfahrene und kompetente Mitarbeiterin, gibt zu diesem Thema Hilfestellungen und berichtet aus ihren vielseitigen Erfahrungen.

Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen sowie die Möglichkeit zu einem schönen Beisammensein. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 14.11.2019