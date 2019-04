Führungsduo als gutes Vorbild

Für bis zu 60 Jahre Mitgliedschaft hat der Fanfarenzug der Rennstadt bei seiner Ehrungsmatinee in der Zehntscheune Dank abgestattet. Eröffnet wurde Veranstaltung mit einem Sektempfang. Das Programm fand im Vereinsraum statt. Der Fanfarenzug eröffnete das Programm schmissig mit dem österreichischen Marsch „Unter dem Doppeladler“ und der „Sehnsuchtspolka“.

Die erste Ehrungsrunde führten Zugführer Guido Fey und Vortrommler David Huck durch. Acht Musiker wurden für sehr guten Probebesuch geehrt und erhielten als Anerkennung ein kleines Geschenk. Besonderer Dank ging an Dr. Ole Jakubik und Guido Fey, die keinen Auftritt versäumt hatten.

Nach einem weiteren Musikstück fanden die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft durch Vorsitzenden Dr. Ole Jakubik und Stellvertreter Karsten Fey statt. Vor der Verleihung der Urkunde und der Vereinsnadel in Silber oder Gold zählte der Vorsitzende wichtige Ereignisse aus Politik, Sport und Musik auf, um eine bessere Erinnerung an die Zeit zu ermöglichen, in der das Mitglied dem Verein beitrat. Zum Abschluss des offiziellen Programms wurde die Polka „Von Freund zu Freund“ gespielt.

Anschließend gab es einen Imbiss und die Möglichkeit zu einem geselligen Zusammensein, um die vergangenen Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen. mvm

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 24.04.2019