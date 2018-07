Anzeige

Für das Audit ist das in Nürnberg ansässige Zertifizierungsunternehmen ACERT verantwortlich. Die Siegelvergabe unterliegt einer „Sterne-Klassifizierung“ von einem bis fünf Sternen – im Sinne der anerkannten Hotelsterne. Kaufen oder mieten kann man die Auszeichnung nicht.

Die Zahnarztpraxis „becker.dental“ hofft nun, „dass die Jury uns bei den diesjährigen Awards berücksichtigen wird und wir nach Hamburg fahren können“, sagt das Ehepaar mit Blick auf den November, in dem die „Branchen-Oscars“ von einer hochrangigen Experten-Jury unter allen Siegelträgern in einer Fachveranstaltung vergeben werden. Das von der Praxis PLUS award GmbH aus Hamburg entwickelte und mit weiteren Experten durchgeführte Vergabeverfahren für das „Praxis+Award Qualitätssiegel“ ist ebenso unabhängig wie unparteiisch. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 21.07.2018