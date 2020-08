Für alle Kurse ist Anmeldung Pflicht

Die Volkshochschule Hockenheim teilt mit, dass das neue Kursprogramm für das Herbst-/Wintersemester Ende August erscheint. Ab diesem Zeitpunkt wird es auf der Homepage zu finden sein und an den gewohnten Plätzen in der gesamtem Verwaltungsgemeinschaft ausliegen – also nicht nur in Hockenheim, sondern auch in Altlußheim, Neulußheim und Reilingen.

Um coronabedingt die Hygieneverordnung und Abstandsregelung einhalten zu können, musste bei vielen Kursen die Teilnehmerzahl reduziert werden. Aus diesem Grund – und damit jeder Interessierte die gleichen Anmeldechancen hat – werden Anmeldungen zu Kursen und Seminaren für das nächste Semester erst ab Mittwoch, 2. September, entgegengenommen. Die Anmeldung kann telefonisch, 06205/92 26 49, per E-Mail an info@vhs-hockenheim.de, oder direkt über die Homepage www.vhs-hockenheim.de erfolgen. Von persönlichen Anmeldungen in der Geschäftsstelle bittet die VHS abzusehen.

Mund-Nasen-Schutz notwendig

Ebenso bittet die VHS um Beachtung, dass im VHS-Haus und allen weiteren Unterrichtsstätten eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht besteht. Im Unterricht selbst kann die Maske abgenommen werden. Eine vorherige Anmeldung zu allen Veranstaltungen ist unbedingt erforderlich. Dies gilt auch für alle Vortragsveranstaltungen am Abend. vhs

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 17.08.2020