Für die Kultur ist das Virus eine lebensgefährliche Bedrohung

Die weißen Wände sind kahl. Von oben leuchtet das Blau. Die angelehnten Bilder auf dem Boden warten darauf, für eine Ausstellung vorbereitet zu werden. Doch noch tut sich nichts im Wasserturm.

Eigentlich hätte die von den Stadtwerken in Kooperation mit der Heidelberger Gespräche Gesellschaft und der Goethe-Gesellschaft konzipierte zweite Auflage der Vortragsreihe „Humanismus im Wasserturm“ schon im November über die Bühne gehen sollen, auch unter Pandemie-Bedingungen. Doch die Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg zwangen dazu, die Veranstaltungen für dieses Jahr zu stornieren. Unter dem Motto „Künstliche Individualität“ hätten drei versierte Referenten ihre Sichtweisen darstellen sollen, inwieweit die digitalen Möglichkeiten das „Menschsein“ beeinflussen.

Wort und Bild im Wechselspiel

Zu den Vorträgen „Zwischen Digitalisierung und Posthumanismus: Was bleibt von der Würde des Menschen?“ von Werner H. Heussinger, „Künstliche Intelligenz: Entsteht ein neuer Glaube an Götter, die wir selbst erschaffen haben?“ von Professor Dr. Hans-Peter Meinzer und „Vom Homunculus zu Alexa“ von Professor Dr. Dr. Christoph Cremer wollte Dr. Letizia Mancino im Wasserturm eine Auswahl ihrer Bilder präsentieren.

„Wir blicken in die Zukunft und werben für die Veranstaltungen im nächsten Jahr. Gleichzeitig wollen wir auf die durch Corona bedingt schwierige Lage für Kunst und Kultur hinweisen“, sagte Stadtpressesprecher Christian Stalf am Freitagmorgen bei einem Vor-Ort-Termin mit der Künstlerin. Dr. Letizia Mancino-Cremer ist in Hockenheim keine Unbekannte. Vor gut einem Jahr beeindruckte die gebürtige Römerin, die seit 1983 in Heidelberg lebt, mit der Vorstellung ihres Buches „Die Katze in Goethes Bett“. Sie behandelt darin die schwierigste Liebesbeziehung des bekannten Dichters in Rom (wir berichteten).

Wasser ist das Leitthema der Gemälde, die die promovierte Architektin und Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft Heidelberg – hoffentlich im nächsten Jahr – im Wasserturm zeigen wird. Die Bilder unter dem Motto „Mystery of Water“ vermitteln die Magie dieses faszinierenden Elements und lassen den Betrachter gleichzeitig das Mysterium seiner Kraft entdecken.

Gebäude hat besonderen Charme

Einige ihrer Werke präsentiert sie zum ersten Mal in Deutschland. Bilder wie „Island of Fire“, „Moonlight in Maine“ und „Red Light House“ waren schon im renommierten Jackson Laboratory in Bar Harbor im US-Bundesstaat Maine zu sehen. Das kam nicht von ungefähr. Ihr Ehemann Professor Dr. Dr. Christoph Cremer war dort lange Jahre tätig und als wissenschaftliches Mitglied am Aufbau eines biophysikalischen Zentrums beteiligt. Der international bekannte Physiker und ehemalige Sprecher des Senats der Universität Heidelberg und seine Frau haben dadurch in Maine oft die Sommermonate verbracht.

„Der Wasserturm hat seinen ganz besonderen Charme“, hofft Ralph-Dieter Wilk, Vorstand der Heidelberger Gespräche Gesellschaft, dass Vorträge und Ausstellung nächstes Jahr im Wahrzeichen von Hockenheim stattfinden können. Er freue sich, dass die Referenten weiterhin für ihre Vorträge zugesagt hätten: „Wir möchten damit Bildung, Wissen und Kultur direkt an den Bürger bringen.“

Dr. Letizia Mancino wünscht sich, dass ihre Werke schon vor den Veranstaltungen zugänglich gemacht werden können. Sie macht auch seit langem gerne kostenlose Leihgaben an Institutionen. Die Bilder aus der Reihe „Mystery of Water“ zeigen die Kontraste „zwischen dem Ruhigen und dem Beunruhigenden“, sagt sie im exklusiven Gespräch mit unserer Zeitung.

Inseln, Wellen und Leuchttürme sind zu sehen und zu erleben: „Die Natur wird überstrahlt von kreativen Kräften.“ Das Farbenspiel in ihren Landschaften bereitet Freude und lädt zum Träumen ein. Ihr Italien spiegelt sich in unterschiedlichem Licht. Berühmt ist auch ihr Katzen-Zyklus „Arts for Cats“.

Neuer Versuch im nächsten Jahr

Ralph-Dieter Wilk ist zuversichtlich, dass die kulturellen „Leckerbissen“ mit den Vorträgen und der Ausstellung nächstes Jahr auch einem interessierten Publikum zugutekommen. Die bereits erworbenen personalisierten Eintrittskarten beziehungsweise die Anmeldungen behalten bis dahin auf jeden Fall ihre Gültigkeit, verspricht Nadja Eisele, die bei den Stadtwerken als Assistenz der Werkleitung im Einsatz ist und die Reihe im Wasserturm federführend organisiert hat. Die verbuchten Besucher werden zum entsprechenden Zeitpunkt angeschrieben.

Die Events sollen dann auch wie schon geplant über die Facebook-Seite der Stadt Hockenheim übertragen werden. vw

