Anforderungen altersgemäß

Hockenheims Oberbürgermeister Dieter Gummer, seit Beginn Schirmherr der Veranstaltung, war sichtlich begeistert und posierte mit Lehrern, Organisator Kögel und Teilnehmern der Special Olympics für ein Foto.

Die Disziplin Leichtathletik besteht aus den drei klassischen Disziplinen 30-, 50- oder 100-Meter-Sprint, Weitsprung und Ballweitwurf, wobei die Anforderungen dem Geschlecht und dem Alter der Schüler entsprechend festgelegt worden waren. Danach wurde ein abschließender 800-Meter-Lauf absolviert.

Acht Schüler treten in Kiel an

Bei diesem Sportfest wurden auch acht Schüler auf die Special Olympics in Kiel vorbereitet, weshalb der gestrige Tag sich gut zum Trainieren und zur Vorbereitung dafür eignete. Dort werden von Montag, 14. Mai, bis Freitag, 18. Mai, ebenfalls die Disziplinen in der Kategorie Leichtathletik geprüft.

Bei jeder der vier Stationen standen die Freunde und Familie der Antretenden in kleinen Grüppchen auf dem Platz. Sie motivierten sie und feuerten sie ausgelassen mit Klatschen und Jubeln an, was nicht zu überhören war.

„Ihr schafft das!“ und „Schneller, Finn!“, tönte es unter anderem während des 800-Meter-Laufs über das Gelände. Es war Sportbeauftragte und Lehrerin der Comenius-Schule Petra Schwarz, die die Kinder und Jugendlichen mit dem Mikrofon über die Lautsprecher beim Rennen anfeuerte.

Wenn sie ihre Aufgaben absolviert hatten, gönnten sich die Schüler eine Pause im Schatten, um durchzuschnaufen, etwas zu trinken und wieder Energie zu tanken.

Die auf dem Gelände gepflanzten Bäume eigneten sich als optimale Schattenspender. Wer so viele Kalorien sportlich verbraucht, muss sich natürlich wieder stärken.

Dieses Jahr wurde das Mittagessen von Emina und Tedo Brankovic gestiftet und im „Restaurant am Ring“ neben dem HSV-Trainingsgelände nach dem 800-Meter-Lauf serviert. Ursprung des Sportfests war 2005 eine Kooperation zwischen dem HSV, der Schwetzinger Comeniusschule und Mitgliedern der Behindertenwerkstatt Hockenheim.

