Für ein ganz klares Jein

Nektarios Vlachopolus kommt ins Kulturhaus Pumpwerk. Er ist der Sieger der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft in Hamburg und Poetry-Slam-Meister Baden-Württemberg 2015. Er tritt mit seinem neuen Programm „Ein ganz klares Jein“ am Freitag, 28. Februar, 20 Uhr, im Pumpwerk auf. Noch sind Karten verfügbar für den ehemaligen Deutschlehrer, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit seinem Programm macht Nektarios Vlachopolus in Zeiten, in denen sich das brave Bürgertum angesichts einer immer schnelleren, lauteren, „verwirrenderwerdenderen“ Lebenswelt nach einfachen Lösungen sehnt, endlich keine klare Ansage. Blitzschnell referiert der diplomierte Hobbylexikograf und knallharte Straßenkabarettist über die randgesellschaftlichen Probleme der äußeren Mittelschicht.

„Ein ganz klares Jein“, ist das Manifest der Unverbindlichkeit. Eine in Granit gemeißelte vorsichtige Handlungsempfehlung für unentschlossene Dogmatiker. Die programmgewordene Ambivalenz des negierten Widerspruchs am Gegenteiltag. Ein Muss für jeden, der nicht will. Also Stifte raus und hingelegt, „prokrastinieren“ kann man noch morgen. Nektarios verklärt jetzt Tacheles! Oder auch nicht. Er ist sich da nicht so sicher.

Schnell und überraschend

Der Kritiker Klaus Weinzierl sagte einmal über Nektarios Vlachopolus: „Ein Artikulations-Akrobat, schnell, superschnell, jeden Augenblick überraschend, intelligent, witzig, komisch, ein Sprachkünstler mit Haltung in diesen scheinbar so unübersichtlichen Zeiten. So einer auf der Bühne ist für die Schule ein Verlust, für das Kabarett in diesem Land eine Entdeckung.“

Ein besonderer Abend erwartet die Besucher. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten kosten 18 Euro (ermäßigt 16 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte). zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 25.02.2020