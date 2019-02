Für ersten Schultag frühzeitig gut gerüstet

Zum Schulranzenkauf ins Autohaus? „Ungewöhnlich, aber eine prima Sache“, meint Melanie Reinmuth, die mit Ehemann Steffen und den Töchtern Romy und Emely ins Autohaus Ernst in die II. Industriestraße 2 gekommen ist.

Warum das Volkswagen-Autohaus mit dem Service für Audi und Volkswagen-Nutzfahrzeuge, das seit etwas mehr als drei Jahren in Hockenheim ansässig ist, seinen Ausstellungsraum geleert hat und für die Schulranzenmesse zur Verfügung stellt, erklären Ernst-Verkaufsleiter Ralf Lenze sowie Susi und Ralph Leibbrand von Leder Horn: „Wir veranstalten 14 Messen von Januar bis Ostern – das ist die Zeit, in der sich die Eltern der neuen Erstklässler nach einem geeigneten Ranzen umschauen“, sagt Ralph Leibbrand.

Im Fachgeschäft fehlt der Platz

In den Horn-Fachgeschäften fehlt schlichtweg der Platz, 700 Ranzen von sechs Herstellern in unterschiedlichen Ausfertigungen zu präsentieren. Deshalb sucht man Ausstellungsräume mit passender Größe, die noch dazu strategisch günstig liegen. Hier kommt Ralf Lenze vom Autohaus Ernst ins Spiel: „Die Anfrage hat uns ein wenig überrascht, aber auch gefreut, deshalb haben wir direkt zugesagt.“

Als erweiterndes Angebot zum Ranzenthema ist Tatiana Bobrova aus Freinsheim mit ihren kreativen, individuell gestalteten Schultüten aus Designstoffen vor Ort: „Ist die Tüte geleert, wird mit Füllwatte ein Kuschelkissen daraus, das an den tollen Tag erinnert“, erklärt sie.

Emely hat derweil die Qual der Wahl, bei der Flut der unterschiedlichsten Motive, Designs, Größen und Preiskategorien. Fachberater der Firma Leder Horn mit Filialen in Speyer, Karlsruhe, Neustadt, Bruchsal, Grünstadt und Landau beraten die gesamte Familie intensiv.

Für Emely kommen fünf Modelle in die nähere Auswahl: „Die passen in der Größe, im Gewicht“, weiß die Mama. Beraterin Sonja Volz weist darauf hin, dass das Transportbehältnis für Schulmaterial und Pausenbrote sich ergonomisch an den Rücken und die individuelle Figur des Trägers anschmiegen soll. Deshalb wird immer wieder ein Exemplar aufgesetzt, die Träger nachgestellt und vor allem der Inhalt begutachtet, denn Zubehör wie etwa ein Turnbeutel im passenden Look sind Ehrensache.

Vielleicht hat letztendlich das „Abc-Hörnchen“ dafür gesorgt, dass ein pink-lilafarbenes Exemplar das Rennen bei Emely macht. Mit Handschlag und einmal kuscheln ist Susi Leibbrand als Riesenmaskottchen unterwegs und immer für den Überraschungseffekt und ein Foto bereit. Wie Emely und ihrer Familie geht es über 300 Messegästen an diesem Tag, die ins Autohaus kommen: Sie finden die konzentrierte Messe klasse, gehen überwiegend nicht ohne einen Ranzen nach Hause.

Viele von ihnen kaufen Getränke und Waffeln vom Kinderschutzbund und einem örtlichen Sportverein, denen der Erlös daraus zugutekommt. „Viele Gäste haben auch den Besuch genutzt, um sich über unser reichhaltiges Neu- und Gebrauchtwagenangebot zu informieren“, freut sich Ralf Lenze, der sich nach dem Premierenerfolg eine Wiederholung der Schulranzenmesse im Autohaus Ernst sehr gut vorstellen kann. zesa

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 27.02.2019