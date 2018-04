Anzeige

Große Freude herrschte dieser Tage in der Kinderarztpraxis im pfälzischen Schifferstadt. Die beim 11. Königstuhllauf der Ausdauersportgemeinschaft gesammelten Spendengelder in Höhe von 555 Euro wurden von den ASG-Organisatoren Petra und Klaus Auer an Dr. Ingo Böhn in der Kinderarztpraxis in Schifferstadt übergeben.

„Da die Krankenkassen für spezielle Kindernotarztwagen kein Geld bereitstellen, wird das Fahrzeug seit 2002 über den Förderverein Kindernotarztwagen ehrenamtlich betrieben und durch private Spenden finanziert“, erläuterte Dr. Böhn und freute sich sehr über die Spende der ASG Tria.

„Seine 40-jährige Erfahrung im Rettungsdienst, davon 25 Jahre als Notarzt, machen ihn zum absoluten Spezialisten bei Kindernotfällen“, berichtete Klaus Auer von Dr. Böhn, der vor kurzem die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz aufgrund seiner Verdienste als ehrenamtlich tätiger Kindernotarzt und seines herausragenden bürgerschaftlichen Engagements erhielt, teilt die ASG Tria mit.