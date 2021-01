Für Kinder mehr erreichen

Die Elternbeiräte der Kindergärten und Krippen in Hockenheim haben am 4. Januar einen Gesamtelternbeirat nach dem Vorbild anderer Gemeinden wie Weinheim gegründet. Ausgehend von einer Gruppe von Elternbeiräten die sich aus früheren Aktionen kennen, wurden alle Elternbeiräte der zehn Einrichtungen in Hockenheim gebeten, ein bis zwei Personen in ein zentrales Gremium zu entsenden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Den Vorsitz haben für das aktuelle Kindergartenjahr Christian Rothländer (Südstadt Kindergarten) und Alexander Kneis (St. Maria Kindergarten) übernommen, die ohne Gegenstimme gewählt wurden.

Informationsfluss verbessern

Vorrangiges Ziel sei es, einen einrichtungsübergreifenden Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und die Informationsketten zwischen Trägern, Einrichtungen und Eltern zu verbessern. Auch wünscht sich der Gesamtelternbeirat eine Überarbeitung von Öffnungszeiten, Schließtagen und die Koordination mit der Ferienbetreuung der Schulen sowie eine Verbesserung der Verteilung der Kinder über die zentrale Vergabestelle unter Berücksichtigung gewisser Aspekte wie Förderbedarf und Wohngebiet. Eine ausführliche Agenda wird bei monatlichen Treffen ausgearbeitet.

Vor vier Jahren gab es schon einmal ein Zusammentreffen der Elternbeiräte aller Einrichtungen, das die Gebührenerhöhung abwenden konnte. Im Gegensatz zum seinerzeit spontanen Ansatz soll diesmal ein beständiges Gremium erschaffen werden, das sich auch langfristig in die Weiterentwicklung der Strukturen im Ort einbringt. Die Vertreter der Stadt und die Einrichtungen hätten sich positiv über die Gründung geäußert und der Gesamtelternbeirat strebe eine gute und konstruktive Zusammenarbeit an. zg

Info: Kontakt zum Vorstand des Gesamtelternbeirats über E-Mail ebrhockenheim@web.de oder über die Elternbeiräte der einzelnen Einrichtungen.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 19.01.2021