Für Lese- und Löschkompetenz

Ein Bedürfnis ist den Frauen der Freien Wähler stets der Verkauf von kleinen Weihnachtsartikeln in der Vorweihnachtszeit für einen guten Zweck. Zusammen mit dem Hockenheimer Kinderschutzbund haben sie sich vorgenommen, möglichst viele Kinder glücklich zu machen. Die hieraus resultierende Spende unterstützt die Grundschulen in Hockenheim, insbesondere das Projekt „Lesekompetenz“, das 2017 an den drei Grundschulen eingeführt und mit gutem Erfolg von den Kindern angenommen und umgesetzt wurde.

Es geht darum, in entspanntem Umfeld und in Einzeleinheiten Lesetechniken zu erlernen und Texte zu erfassen. Denn ohne Verständnis für das Geschriebene entstehen oft auch in anderen Fächern Defizite. An dem Projekt können Schülerinnen und Schüler, die von der jeweiligen Schule ausgewählt werden, kostenlos teilnehmen. Das Projekt wird für zwei Jahre mit einem Betrag vom Jugendamt gefördert. Darüber hinaus soll es aber weitergehen und dies gelingt nur dank Spenden. Die Freien Wähler sehen hier ihre Spende von 500 Euro gut angelegt.

Die Übergabe des Schecks durch Fraktionssprecherin Gabi Horn und Vorsitzenden Jochen Vetter an Barbara Itschner vom Kinderschutzbund und an die Lehrkräfte fand dazu passend im Schulraum der Pestalozzi-Grundschule mit den Kindern statt.