Für mehr Transparenz

Seit vier Monaten ist OB-Kandidat Marcus Zeitler fast jeden Tag in Hockenheim unterwegs. Ganz gleich ob bei seinen zahlreichen Hausbesuchen, bei Veranstaltungen, bei Firmenbesuchen, bei Infoständen oder einfach nur per Mail oder Telefon, die Offenheit und Freundlichkeit mit der der Schönauer Bürgermeister in der Rennstadt aufgenommen wurde, begeistert ihn nach wie vor, heißt es in einer

...