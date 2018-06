Anzeige

Hockenheim/Ketsch.Der Jugendchor Vocal Offspring der Musikschule führt am morgigen Sonntag um 19 Uhr in der katholischen Kirche in Ketsch zusammen mit dem Chor Cantiamo das berühmte Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel auf. Damit geht für die jungen Sänger ein langgehegter Traum in Erfüllung. Gemeinsam wird das Werk mit einer Stärke von etwa 90 Sängern in Auszügen aufgeführt.

Namhafte, teils international bekannte Solisten unterstützen die Chöre: Sopranistin Miriam Burkhardt ist eine bekannte Oratoriensängerin. Die Altpartie übernimmt Matthias Lucht, international bekannter Countertenor. Im Tenor ist Sebastian Hübner zu hören und die Soli im Bass singt Markus Lemke.

Unter der Leitung von Philipp Schädel wird das „Ensemble Operone“, ein professionelles Barockorchester, die musikalische Umrahmung bieten. Vocal Offspring und Cantiamo Ketsch haben mit diesem Orchester schon zahlreiche Konzerte gegeben, so auch im Januar 2017 die Barockoper „Dido & Aeneas“.