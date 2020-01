Für Situationen im Rennalltag bestens gerüstet

Hockenheim.Der Badische Motorsport-Club (BMC) im Deutschen Motorsport-Verband (DMV) bildete erneut eine große Anzahl von Sportwarten der Streckensicherung am Hockenheimring aus.

Die formelle Abwicklung der über 200 Teilnehmer übernahmen Sabine Tesseraux und Regina Klinkenberg, ebenfalls vom BMC. Unter den Vorgaben des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB) wurde der Kurs mit einem theoretischen und einem praktischen Teil abgehandelt.

Hoch über der Rennstrecke im Baden-Württemberg-Center wurden die Kurse der Ausbildung abgehalten. Über die Welt des Motorsports mit den Regeln und Pflichten klärte Jörg Bensemann, Präsident des BMC, die Neulinge und den erfahren Sportwarte auf, angefangen von der organisatorischen Struktur des Motorsports bis hin zur richtigen Kleidung des Sportwartes.

Auch vermittelte er den Kursteilnehmern die Flaggenkunde, hierbei erklärte er, welche Farbe welche Bedeutung hat und ob geschwenkt oder nur still gehalten. Die Flaggen sind meist die einzige Kommunikationsmöglichkeit zwischen Rennleitung und den Fahrern.

Marco Kolb erklärte anhand Videos den richtigen Funkverkehr zwischen Rennleitung und Sportwart. Auch im Erste-Hilfe-Kurs mussten die Teilnehmer unter den Anweisungen von Uwe Karl, dem Kreisbereitschaftsleiter des DRK, ihre Fertigkeiten üben. Von der stabilen Seitenlage, Herzmassage bis hin zum richtigen Helmabnehmen. In der sogenannten FIA-Box wurden die ersten praktischen Übungen absolviert. Markus Vogelgsang von der DMSB- Staffel und Udo Bitzenberger, der Leiter der Race Control am Ring, zeigte den Kursteilnehmern die moderne Ausstattung spezieller Rettungswagen, die ausschließlich für den Einsatz im Motorsport ausgelegt sind.

Eine Neuerung und ein ganz besonderer Punkt in der Ausbildung war das Thema Elektrofahrzeuge. Uwe Klingenberg vom Badischen Motorsport-Club und Fachmann im Bereich Fahrzeugtechnik erklärte den Teilnehmer an einem Elektrofahrzeug, das von der Emodrom Group Hockenheim für diesen Zweck zur Verfügung gestellt wurde, die Besonderheiten eines Elektroautos.

Dr. Alexander Ader und Thomas Nies zeigten den neuen Sportwarten anhand eines Porsche und eines Formel-Rennwagens, wie das sogenannte „Extrication Team“ Rennfahrer aus einem Fahrzeug sicher und schnell rettet. Dabei lernten die Kursteilnehmer auch selbst, die Fahrer aus den Autos zu bergen.

David Hagenbuch, Abschnittsleiter in der Sachs-Kurve und Marcel Fitterer der Sportleiter des BMC, zeigten den Sportwarten, ein auf dem Boden liegendes, etwa 190 Kilogramm schweres Motorrad alleine richtig aufzuheben. Dabei stellten sie auch Situationen mit verletzten Fahrern nach, die es zu versorgen oder beruhigen galt. Rainer Kietz von der freiwilligen Feuerwehr erklärte an der nächsten Station den richtigen Umgang mit dem Feuerlöscher. Danach durften die Kursteilnehmer selbst die Flammen an einem extra dafür präparierten Auto löschen.

Das Highlight des Ausbildungstages war sicher in der Sachs-Kurve. Dort wurden mit den Fahrzeugen einiger BMC-Mitglieder und extra dafür organisierte alte ausrangierte Autos, verschiedene Situationen nachgestellt, die ein Sportwart während eines Rennens erleben kann.

In diesem Kurs mussten die Teilnehmer ihr vorher erworbenes Wissen anwenden, den Funkverkehr, Flaggenzeichen und Bergung von Fahrzeugen. Unter der Aufsicht von Heike Schüßler, der verantwortlichen DMSB-Referentin, fanden die schriftlichen Prüfungen für den DMSB-lizensierten Sportwart der Streckensicherung für die Neulinge im vierten Stock des Baden-Würtemberg-Centers statt. zg

