„Für uns ist Corona eine Katastrophe“

Hockenheim.Für einen Menschen, der so für die Musik lebt wie Özer Dogan, gibt es für die Situation, in der die Kulturszene seit Covid-19 steckt, nur ein angemessenes Wort: Katastrophe. Der 47-Jährige, der in Hockenheim den AGV-Belcanto und in Reilingen den Sängerbund mit dem Chor „Sing2gether“ dirigiert, hat sich trotz erfolgreichen Maschinenbaustudiums entschlossen, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, ist als Chorleiter ebenso gefragt wie als Musiklehrer - und steht nun vor einer ungewissen Zukunft. Dabei sprüht der in Ankara geborene überzeugte Kurpfälzer geradezu vor Ideen für außergewöhnliche Konzerte. Wie er mit der Situation umgeht, welche Projekte er begraben musste und wie er als Türke zur traditionellen deutschen Chormusik steht, schildert er im Interview.

Sie haben vor der Pandemie praktisch sieben Tage die Woche mit Chorgesang zu tun gehabt - wie war das, von einem Tag auf den anderen aufhören zu müssen?

Özer Dogan: Für die Chorarbeit ist Corona eine Katastrophe. Meine Arbeit wird sehr, sehr schwierig bleiben, bis es eine Impfung gibt. So lange wird es keine Normalität bei uns geben. So, wie es jetzt läuft, kann es auf Dauer nicht weitergehen - für die Gesangvereine nicht und auch für mich persönlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich meinem Beruf, für den ich so brenne, einmal so in Schwierigkeiten kommen würde. Es sind ja nicht nur die Chöre betroffen, sondern auch meine Tätigkeit als Musiklehrer an der Privaten Musikakademie am Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot.

Wie schätzen Sie persönlich die Aussichten auf Besserung ein?

Dogan: Ich würde es mir und den Sängern anders wünschen, aber im ersten Halbjahr 2021 sehe ich definitiv noch keine Auftritte, keine großen Veranstaltungen. So wenig wie es Weihnachtsmärkte oder Fasnacht geben wird. Es wird ein ganz hartes Jahr für die Branche werden. Aber ich verlasse mich darauf, dass es irgendwann wieder weitergeht.

Wie überbrücken Sie die Zeit bis dahin?

Dogan: Auf die Dauer helfen keine Onlinekonzerte oder Spendenaufrufe zur Überlebenshilfe. Wir haben mit den Zoom-Proben die Zeit überbrückt, aber das war nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern ermöglicht auch kein gemeinsames Singen - schon alleine aufgrund der Zeitverzögerung und der unterschiedlichen technischen Voraussetzungen bei den einzelnen Mitgliedern. Jetzt proben wir in kleinen Gruppen mit Abstand in der Stadthalle oder im Garten. Das erzeugt aber auch keinen Chorklang.

Wie verstehen Sie Ihre Tätigkeit als Chorleiter?

Dogan: Meine Konzerte müssen immer außergewöhnlich sein. Denn singen können alle, es gibt so viele Vereine hier im Ort und im Umkreis. Ich würde nie behaupten, meine Chöre wie der AGV-Belcanto sind besser als die anderen, aber wir stellen es anders dar. Wer nicht auffällt, schwimmt einfach so mit. Das Publikum muss unterhalten, aber auch mit einbezogen werden.

Wie hätten Sie das ursprünglich für Dezember vorgesehene Benefizkonzert des Lions Clubs mit dem AGV Belcanto Hockenheim und dem gemischten Chor „Sing2gether“ des Sängerbundes Reilingen in der Stadthalle unter diesen Aspekten gestaltet?

Dogan: Der Lions Club, mit dem wir bereits 2016 erfolgreich bei einem Kirchenkonzert in Neulußheim zusammengearbeitet hatten, wollte etwas Abwechslung zu den sehr erfolgreichen „Hockenheim Stars“-Konzerten anbieten. Dieses Niveau wollten wir halten. Wir hatten vor, unter dem Titel „We are the World“ einen großen Adventskalender darzustellen mit 24 Liedern hinter den „Türchen“, die das Publikum hätte öffnen und so deren Abfolge bestimmen sollen. Natürlich mit Solisten, Band und Leinwand und Lichtshow. Höhepunkt wäre eine Sandmalerin aus München gewesen, die einen eigenen Part bekommen hätte. Die Verträge waren schon gemacht - dann kam Corona und hat alle Pläne weggespült wie eine Welle am Meer eine Sandburg.

Können Sie das Ereignis nicht, wie so viele andere Konzerte, einfach ins kommende Jahr verschieben?

Dogan: Das Problem ist: Der Chor braucht immer eine Vorlaufzeit, um die Musik auch zu erlernen. Wir haben in den vergangenen Monaten per Zoom online gearbeitet. Das ist natürlich kein Ersatz für normale Proben. Wir brauchen dringend die Möglichkeit, zusammen zu singen, gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Es ist zu riskant abzuwägen, ob es kommendes Jahr stattfinden kann, und ich nicht die ganzen Lieder ein Jahr lang „warmhalten“ will - und dann käme vielleicht doch wieder Corona dazwischen . . .

Sie haben hohe Ansprüche an sich selbst. Wie gehen Sie damit um, dass Ihre Sänger durchweg Laien sind, die vielleicht nicht allen Ihren Erwartungen gerecht werden können?

Dogan: Natürlich muss man den Chor begleiten und ab und zu Hilfestellung geben. Ich kenne ja die schwierigen Stellen. Es passiert mit Mimik und Gestik ja viel mehr auf der Bühne als das, was das Publikum sieht. Natürlich werden wir nie 100 Prozent erreichen, wir sind ein e.V.

Haben sie auch schon - zur Sicherung der Qualität des Gesamtergebnisses - Sängern nahegelegt, lieber nicht im Konzert mitzusingen?

Dogan: Das ist in den 15 Jahren als Chorleiter vielleicht fünfmal vorgekommen. Wenn ich Mitgliedern mehrfach Chancen gegeben habe und sich nichts verändert, muss ich sie vor die Wahl stellen, privat Unterricht zu nehmen oder nicht an Aufführungen teilzunehmen. Aber ich würde nie zu jemanden sagen: „Lass das Singen sein, mach’ lieber was anderes.“ Das kann Dieter Bohlen machen, aber wir suchen ja keinen Superstar, sondern Leute, die Spaß am Singen haben. Klar ist: Im Chor lernt man das Singen nicht. Ich mache zwar Stimmbildungsübungen, aber Gesangsunterricht ist etwas ganz anderes - da arbeitet man an Tönen, an Gehörbildung und Rhythmus.

Aber Sie müssen schon auch durchgreifen als Dirigent?

Dogan: Der Chor ist eine Gemeinschaft, und deren Hierarchie ist eindeutig. Wir sind 60 Leute, da kann nicht jeder singen, wie er will. So ein Chor ist wie eine kleine Welt, ein politisches System. Ich bin wie Angela Merkel, ich kriege dann alles ab. Es kommen immer mal wieder Sängerinnen, die unbedingt im Sopran mitwirken möchten, weil sie die Melodie singen wollen, aber eine Altstimme haben. Wir singen nun mal nicht wie am Stammtisch. Musikalisch kann man mich nur beraten - auch wenn manche sagen, ich sei beratungsresistent (lacht).

Mal abgesehen von der aktuellen Situation unter dem Einfluss der Pandemie: Wie beurteilen Sie generell die Zukunft der Chormusik?

Dogan: Männerchöre sind am Aussterben, das ist definitiv, es kommen kaum welche nach. Moderne Chöre gibt es zum Glück genug, aber auch da singen weniger Männer mit, es ist schwierig, dafür die Gründe zu benennen. Frauenchöre gibt es recht viele - wenn es ein Verein erlaubt. Die Traditionschöre hatten da oft ein Problem, aber das hat sich etwas gewandelt, nachdem ihr Nachwuchs ausblieb. Generell sehe ich die Chorszene positiv.

Gibt es auch Perspektiven für das traditionelle Liedgut?

Dogan: Man muss es gut verpacken, ich versuche, jungen Sängerinnen und Sängern einfach beides anzubieten. Sie werden recht schnell merken, wie viel Freude auch klassische Musik bereiten kann. Ein ganz gutes Beispiel war unser Neujahrskonzert mit AGV-Belcanto und Stadtkapelle mit Rolf Rudins Requiem. Da gab es erst mal Vorbehalte, weil wir zuvor fast immer modernes Liedgut gesungen hatten, es gab Briefe mit anderen Vorschlägen. Später wollte keiner mehr etwas anderes singen. Ich liebe klassische Musik, habe aber im Akkordeonorchester auch den Schneewalzer gelernt.

Ihr Vater war studierter Techniker, Sie selbst haben Maschinenbau studiert. Wie kam es da an, als Sie mitteilten, dass Sie Ihre wissenschaftliche Laufbahn für die Musik aufgeben?

Dogan: Für meinen Vater war es eine Katastrophe, er wollte mich lieber als Ingenieur sehen, ich sollte in seine Fußstapfen treten. Meine Mutter stand dagegen auf meiner Seite, ich sollte machen, was mich glücklich macht. Und das tut meine Arbeit: Es ist jeden Tag für mich Wochenende, und das vorher nicht so. Man muss aber bedenken, dass in der Türkei die Anerkennung für Musiker viel geringer ist als in Deutschland.

Haben Sie noch Kontakt in die Türkei?

Dogan: Es gibt noch Tanten, einen Onkel und Cousins und Cousinen, doch es gibt keinen intensiven Kontakt. Ich habe eine deutsche Frau, meine Kinder sprechen nur Deutsch, meine türkische Seite ist immer mehr am Verschwinden. Ich bin nicht religiös, mir fehlt auch der Hintergrund für die Traditionsfeste. Das tut auch etwas weh, obwohl ich sehr deutsch aufgewachsen bin. Aber das ist der Weg, den ich gewählt habe, das geht vielen Türken in Deutschland so. In meiner Heimatgemeinde St. Leon-Rot war ich bekannt als Musiker, der Maschinenbau studierte und für seine Gemeinde und ihre Vereine aktiv war, unter anderem als Fußballer bei FC Rot - ich war der „Vorzeigetürke“ (lacht). In den 1990er Jahren habe ich erste türkische Kinderchöre geleitet. Dass ich katholische Gottesdienst musikalisch begleitete, war da für manche dagegen schon fast befremdlich.

Mehr Bilder von Dogan und AGV: www.schwetzinger-zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 20.08.2020