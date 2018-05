Anzeige

Neue Wege geht die Stadtkapelle in diesem Jahr bei ihrem Sommerkonzert. Es wird nämlich in der neu renovierten evangelischen Kirche am Tag der Einweihung – Sonntag, 10. Juni – um 17 Uhr stattfinden.

Hier möchten die Musiker um ihren Dirigenten Dominik Koch die Kirche in vielerlei Facetten erklingen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtkapelle. Mal von der Orgel begleitet, mal nur die Holzbläser oder die Blechbläser. Auch das Jugendorchester wird sein Können zeigen, so die Stadtkapelle.

Vielseitige Eigenkomposition

Zum fulminanten Beginn soll gleich das Hauptwerk „Echos of San Marco“ von Johan de Meij erklingen. Hier werden die Blechbläser links und rechts von der Empore spielen, während die restlichen Musiker im Kirchenschiff sitzen. Gerade mit der Akustik einer Kirche kann dieses Stück erst so richtig wirken, heißt es in der Ankündigung. Weiter geht es mit dem Jugendorchester unter dem Dirigat von Alexander Six. Auch hier sind die jungen Musiker schon ganz gespannt, wie die neu renovierte Kirche klingen wird. Gänsehaut-momente wird es bei der Bruckner Etüde für das tiefe Blech geben. Die Tuben, Posaunen und Euphonien zeigen hier, wie gefühlvoll sie klingen können.