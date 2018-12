Funde zeugen von einer langen Siedlungsgeschichte

In der Jahresschrift „Unterm Wasserturm“ des Vereins für Heimatgeschichte befasst sich Alfred Rupp mit der Frühgeschichte Hockenheims. Anlass ist das 1250-jährige Jubiläum Hockenheims im Jahr 2019. Das Alter einer Stadt wird in der Regel bestimmt anhand urkundlicher Zeugnisse. Im Fall Hockenheims ist die erste nachweisliche Erwähnung im Lorscher Codex im Jahr 769.

Die Funde aber, die die kleine archäologische Sammlung im Tabakmuseum zeigt, lassen auf eine viel ältere Besiedlung Hockenheims schließen. Alfred Rupp geht in seinem Beitrag zunächst auf die Besiedlungsgeschichte des Raumes Hockenheim ein.

Danach verläuft die Besiedlung Hockenheims entlang der östlichen Bruchkante zum Kraichbach auf der Niederterrasse mit ihren aufgeschütteten Kies-und Sandplatten.

„Hochstetten“ war bevorzugt

Auffallend ist, dass die archäologischen Funde zumeist auf der Niederterrasse entlang dieser Bruchkante gefunden worden sind. Alfred Rupp hebt hier vor allem das Gewann „Hochstetten“ mit der Kiesgrube von Ludwig Fleck hervor. Ludwig Fleck hat besonders viele Funde zutage gefördert. Der Feldhüter Carl Metz hat sich beim Bergen der Funde große Verdienste erworben.

Alfred Rupp geht auf die Funde aus der Jungsteinzeit mit der Zeit der Bandkeramiker – 6000 bis 4000 vor Christus – und der Glockenbecherzeit, 2600 bis 2000 v. Chr., ein. Auch die Bronzezeit mit der Urnenfelderzeit ist mit Funden vertreten.

Die La-Tène-Kultur und die Hallstatt-Kultur zeigen in die jüngere Eisenzeit, um 1000 v. Chr., und sind ebenfalls durch Funde nachgewiesen, während die Kelten ab dem 5. Jhdt. v. Chr. ihre Spuren hinterlassen haben. Der Fund eines Ziegelsteins mit dem Stempelabdruck einer in Mainz stationierten Legion aus dem ersten Jahrhundert nach Christus beweist die Anwesenheit der Römer im hiesigen Raum.

Die Franken in Gestalt der Merowinger waren es, die die Alemannen besiegten und das Christentum in den Raum gebracht haben. Ein Bronzekreuz aus dieser Zeit belegt dies. Die eingangs erwähnte erste urkundliche Erwähnung Hockenheims im Lorscher Codex im Jahr 769 fällt, so Alfred Rupp, in die Karolingerzeit. hr

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 24.12.2018