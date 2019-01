Funkige Datenautobahn

Mit schwerem Gerät, genauer gesagt mit der Drehleiter, stieg die Freiwillige Feuerwehr dem Rathaus aufs Dach. Doch die Aktion galt nicht der Glocke in ihrem Turm, sondern deren Äquivalent in der Neuzeit, also nicht den Schall-, sondern den Funkwellen. Installiert wurde in dem Glockenturm ein sogenannter Lichtwellenleiter.

Das akustische Signal, zu dem die Rathausglocke in der Lage ist, hat als Nachrichtenübermittler schon lange ausgedient, heute huschen Informationen in Form von Bits und Bytes zwischen Sender und Empfänger hin und her. Wobei die Verbindung zwischen Rathaus und dem Schulzentrum, genauer gesagt dem Gymnasium, noch auf der Technik fußt, die vor Jahrzehnten der Erde übereignet wurde, dem Kupferkabel. Längst schon hat es im Bewusstsein der Öffentlichkeit ausgedient, übernehmen Glasfaserkabel diese Aufgabe.

Auch in der Rennstadt hat die Zeit des Kupferkabels geschlagen, es ist in die Jahre gekommen, hat Patina angesetzt und ist marode. Was dazu führte, dass die Verbindung zwischen Rathaus und Gymnasium nicht mehr stabil war, das Netz ließ sich nur beschränkt nutzen, so dass sowohl hier, als auch dort eine eigene IT-Infrastruktur heranwuchs. Doch gerade im digitalen Zeitalter ist Kommunikation alles und so war der Gedanke naheliegend, die beiden Netze zu einen, sie miteinander ins Gespräch kommen zu lassen, die Daten zwischen Rathaus und Schule fließen zu lassen, Botengänge einzusparen.

Vorgriff aufs Glasfaserkabel

Die Lösung liegt dabei auf der Hand – das Kupferkabel wird durch die nächste Generation aus Glasfaser ersetzt. Diese Idee hat nur einen Haken, landauf, landab kommen die Arbeitstrupps kaum nach mit dem verlegen von Glasfaserkabeln. Weshalb im Rathaus die nun praktizierte Übergangslösung ersonnen wurde. Installiert im Glockenturm wurde ein sogenannter Lichtwellenleiter, der die Verbindung zwischen Rathaus und Gymnasium drahtlos gewährleistet.

Diese Provisorium hat den Vorteil, dass es sofort zum Tragen kommt und in der Zukunft, so denn das Glasfaserkabel seine Arbeit aufgenommen hat, als Notfallversorgung erhalten bleibt, dann zur Absicherung zur Verfügung steht, sollte die kabelgebundene Verbindung unterbrochen werden. Und wenn alle Stricke reißen, dann bleibt noch das Glöckchen, die analoge Koppelung von Schule und Rathaus per Schallwellen. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 19.01.2019