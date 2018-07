Fußballdarts und Party

Anzeige

Mal den Bullen reiten

Am Freitag, 3. August, wartet schließlich der Höhepunkt der ersten Sommerspaßwoche. Neben einer Hüpfburg mit Riesenrutsche für die ganz Kleinen können sich die etwas älteren Kinder und Jugendlichen beim Bullenreiten austoben. Wer Lust auf ein Airbrush-Tattoo hat, ist am Stand von Künstlerin Erika goldrichtig. An allen drei Tagen dürfen die Badegäste zudem kostenlos die Freizeitangebote des JUZ nutzen. Dieses öffnet täglich von 14 bis 19 Uhr seine Pforten und ist über die hintere Liegewiese des Aquadroms erreichbar.

In den folgenden beiden Wochen ist das Spielmobil des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerks im Aquadrom beheimatet. Es hat vom 6. bis 10. August und vom 13. bis 17. August jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem veranstaltet das Kinder- und Jugendbüro am Montag, 13. August, eine tolle Beachparty. Dabei können sich die Kinder aufcoole Musik und leckere Cocktails freuen. zg

