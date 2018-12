FWV will Waldkindergarten

Die Einrichtung eines Waldkindergartens haben die Freien Wähler beantragt. Derzeit fehlten in Hockenheim Kindergartenplätze. „Es sind zwar Baumaßnahmen in Planung, jedoch werden diese nicht im nächsten Haushaltsjahr zu verwirklichen sein, da bei Baumaßnahmen grundsätzlich Zeit benötigt wird, schreibt Fraktionsvorsitzende Gabi Horn in ihrer Begründung.

Die Freien Wähler möchten daher die Verwaltung beauftragen, für Hockenheim zu prüfen, ob ein zweigruppiger Waldkindergarten zur Lösung des Problems beitragen könnte. Hierzu wird ein Gelände im Wald benötigt, das bestimmte Voraussetzungen erfüllt.

Die FWV habe festgestellt, dass inzwischen sehr viele Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, dort wo es möglich ist, einen Waldkindergarten mit Erfolg betreiben. Das Angebot werde gerne angenommen, da es gerade für Kinder, die mehr Bewegung benötigen, aus FWV-Sicht sehr gut geeignet sei.

Möglichst im Ganztagesbetrieb

Der Gemeinderat soll deshalb die Verwaltung beauftragen, nach einem geeigneten Standort für einen Waldkindergarten zu suchen, der möglichst im Ganztagesbetrieb operieren soll. Gleichzeitig sollten die Kosten hierfür berechnet werden, heißt es im Antrag weiter.

Im April soll der neue Kindergarten St. Josef eingeweiht werden, der an der Stelle der ehemaligen Louise-Otto-Peters-Schule gebaut wird. Ein weiterer Neubau ist in der Albert-Einstein-Straße 41 vorgesehen. mm

