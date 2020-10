„Gäng vom Dach“ bringt Bewegung

Einen besonderen Schulvormittag erlebten die zweiten Klassen der Pestalozzi-Schule: Autor Andreas Hüging war eingeladen, um den Kindern sein Buch „Die Gäng vom Dach“ vorzustellen. Die Veranstaltung fand in der Stadthalle statt, weil dort die Möglichkeit bestand, die nötigen, Corona-bedingten Abstände einzuhalten.

Wer denkt, Andreas Hüging hätte einfach nur seinen Text vorgelesen, kennt den Musiker und Texter schlecht. Mit Playback-Songs, vielen Bewegungen und guter Stimmung wusste er, seine Zuhörer bis zum Schluss in den Bann zu ziehen. Es ging lebhaft zu bei den Zweitklässlern, die auch am nächsten Tag noch wussten, dass Hase Knolle von seiner „Gäng“, bestehend aus Wolle Waschbär, Eule Lulu oder Marder Ecki, befreit werden musste. Sogar der Song blieb noch im Ohr und so hieß es immer wieder: „Freiheit für Knolle!“

„Cool, voll krass und unglaublich“, waren die Äußerungen der Schüler zum Buch. Besonders gefiel den Kindern, dass es am Ende noch Autogrammkarten von Andreas Hüging gab, die alle als Andenken mit nach Hause nehmen durften. Andreas Hüging verbrachte 20 Jahre als Musiker, Texter und Komponist in Hamburg und mit Bands on tour, bevor er zu schreiben begann Die rundum gelungene Aufführung wird den Zweitklässlern noch lange in Erinnerung bleiben. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 23.10.2020