Nach den Beschwerden über Geruchsbelästigungen auf dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft schrieben wir gestern in unserem Bericht die Schuld Kompost zu, der von Landwirten ausgebracht wurde. Dazu zitierten wir aus dem Altlußheimer Rathaus: „Er sei nahezu auf dem ganzen Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft aufgebracht worden. Der Kompost sei von den Landwirten bisher noch nicht eingearbeitet worden, weil es noch nicht geregnet habe.“

Gleichzeitig merkten wir an, über das Ergebnis einer vom Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz des Landratsamts durchgeführten Untersuchung berichten zu wollen, sowie es vorliegt. Was nun der Fall ist. Von der Presseabteilung des Hockenheimer Rathauses wurde uns das Ergebnis der Untersuchung übermittelt: „Das Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz hat das Stadtgebiet Hockenheim begangen. Die Rückmeldung an die Stadt Hockenheim hat ergeben, dass vereinzelt Gerüche aus landwirtschaftlichen Düngemaßnahmen festgestellt wurden. Sie umfassten in geringem Umfang Güllegeruch.“

In Richtung Altlußheim sei ein säuerlicher (Gär-) Geruch wahrnehmbar gewesen, der auch von der Stadt Hockenheim und den Bürgern festgestellt wurde. Er stammte wahrscheinlich von der Ausbringung des Komposts auf den Feldern. Die Gerüche konnten aber keinem bestimmten Flurstück zugeordnet werden.